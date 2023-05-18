Будут ли отключать в Украине свет летом: комментарий главы Укрэнерго

Руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: пресс-служба Укрэнерго

Летом Украина может обойтись без отключения электроэнергии, несмотря на ремонт части энергоблоков. Для этого можно обойтись импортом из стран ЕС и полной загрузкой рабочих энергоблоков.

Об этом глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Летний дефицит

По словам Владимира Кудрицкого, дефицит электроэнергии, который может быть в Украине летом, не является основанием для отключения потребителей.

"Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение потребителей — последний в перечне по приоритетности", — объяснил Кудрицкий.

Как сбалансировать энергосистему Украины летом

Самым очевидным способом покрытия возможного дефицита электроэнергии является импорт ее из соседних с Украиной стран Европейского Союза.

Второй способ — это максимальное использование тепло- и гидроэлектростанций, по крайней мере тех энергоблоков, которые не находятся в оккупации и не будут отключены на плановый ремонт.

Экономия электроэнергии

Кроме того, одним из возможных вариантов является экономия электроэнергии самими украинцами в час пик.

"Мы также призываем украинских потребителей бережно потреблять энергоресурсы, особенно в вечерние часы — с 7 по 10 вечера. Пытаться переносить потребление с этих часов или на ночь, или на дневные часы", — подчеркнул глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Напомним, ранее в Укрэнерго предупреждали о том, что в Украине летом возможны повторные перебои в электроснабжении из-за угроз дефицита мощности.

Как отметил тогда глава НЭК Владимир Кудрицкий, компания попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии. Однако, не исключено, что ремонтная кампания весны-лета 2023 будет одной из самых сложных в истории.