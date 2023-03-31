Чи вірять українці у перемогу до кінця 2023 року: соціологи оприлюднили свіжі результати опитувань
Половина українців упевнена у тому, що Сили оборони переможуть росіян до кінця поточного року. В цілому ж у перемозі України упевнені 93% громадян воюючої країни.
Про це повідомив на пресконференції на тему "Громадська думка про війну, перемогу та гарантії безпеки" директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
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Перемога України
За словами Андрія Биченка, абсолютна більшість українців вірить у те, що Сили оборони України переможуть російських окупантів.
В цілому у перемозі ЗСУ впевнені 93% українців. З них 79,5% — повністю упевнені у такому розвитку подій, а ще 13,5% — скоріше упевнені, ніж ні.
У перемогу ж Сил оборони України до кінця 2023 року вірить половина із опитаних громадян України.
Стриманий оптимізм
26% українців упевнені, що Україна переможе росію за один-два роки.
7,5% припускають, що перемога буде зафіксована за три-п’ять років, а 1% українців думає, що до перемоги над російським агресором — більше п’яти років.
Нагадаємо, що у грудні соціологічна служба “Рейтинг” заявляла — 97% громадян впевнені у перемозі України над рф.
Фото: ЗСУ