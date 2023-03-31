Чи вірять українці у перемогу до кінця 2023 року: соціологи оприлюднили свіжі результати опитувань

Українська армія може виграти війну до кінця 2023 року, упевнені українці

Половина українців упевнена у тому, що Сили оборони переможуть росіян до кінця поточного року. В цілому ж у перемозі України упевнені 93% громадян воюючої країни.

Про це повідомив на пресконференції на тему "Громадська думка про війну, перемогу та гарантії безпеки" директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Перемога України

За словами Андрія Биченка, абсолютна більшість українців вірить у те, що Сили оборони України переможуть російських окупантів.

В цілому у перемозі ЗСУ впевнені 93% українців. З них 79,5% — повністю упевнені у такому розвитку подій, а ще 13,5% — скоріше упевнені, ніж ні.

У перемогу ж Сил оборони України до кінця 2023 року вірить половина із опитаних громадян України.

Стриманий оптимізм

26% українців упевнені, що Україна переможе росію за один-два роки.

7,5% припускають, що перемога буде зафіксована за три-п’ять років, а 1% українців думає, що до перемоги над російським агресором — більше п’яти років.

Нагадаємо, що у грудні соціологічна служба “Рейтинг” заявляла — 97% громадян впевнені у перемозі України над рф.

Фото: ЗСУ