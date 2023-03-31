Верят ли украинцы в победу до конца 2023 года: социологи обнародовали свежие результаты опросов
Половина украинцев уверена, что Силы обороны победят россиян до конца текущего года. В общей сложности в победе Украины уверены 93% граждан воюющей страны.
Об этом сообщил на пресс-конференции на тему "Общественное мнение о войне, победе и гарантиях безопасности" директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.
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Победа Украины
По словам Андрея Быченко, абсолютное большинство украинцев верят в то, что Силы обороны Украины победят российских оккупантов.
В общей сложности в победе ВСУ уверены 93% украинцев. Из них 79,5% полностью уверены в таком развитии событий, а еще 13,5% скорее уверены, чем нет.
В победу Сил обороны Украины до конца 2023 года верит половина из опрошенных граждан Украины.
Сдержанный оптимизм
26% украинцев уверены, что Украина победит россию за один-два года.
7,5% предполагают, что победа будет зафиксирована через три-пять лет, а 1% украинцев думает, что к победе над российским агрессором — более пяти лет.
Напомним, что в декабре социологическая служба "Рейтинг" заявляла - 97% граждан уверены в победе Украины над рф.
Фото: ВСУ