Верят ли украинцы в победу до конца 2023 года: социологи обнародовали свежие результаты опросов

Украинская армия может выиграть войну до конца 2023 года, уверены украинцы

Половина украинцев уверена, что Силы обороны победят россиян до конца текущего года. В общей сложности в победе Украины уверены 93% граждан воюющей страны.

Об этом сообщил на пресс-конференции на тему "Общественное мнение о войне, победе и гарантиях безопасности" директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Победа Украины

По словам Андрея Быченко, абсолютное большинство украинцев верят в то, что Силы обороны Украины победят российских оккупантов.

В общей сложности в победе ВСУ уверены 93% украинцев. Из них 79,5% полностью уверены в таком развитии событий, а еще 13,5% скорее уверены, чем нет.

В победу Сил обороны Украины до конца 2023 года верит половина из опрошенных граждан Украины.

Сдержанный оптимизм

26% украинцев уверены, что Украина победит россию за один-два года.

7,5% предполагают, что победа будет зафиксирована через три-пять лет, а 1% украинцев думает, что к победе над российским агрессором — более пяти лет.

Напомним, что в декабре социологическая служба "Рейтинг" заявляла - 97% граждан уверены в победе Украины над рф.

Фото: ВСУ