Радуцький про загрозу епідемії холери, гепатиту А та дизентерію, інтервʼю

Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги Михайло Радуцький. Фото: Михайло Радуцький

Чи загрожує Україні епідемія холери та як вберегтися від кишкових інфекцій через терористичний підрив російськими окупантами Каховської ГЕС — у бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів Михайло Радуцький. Він — голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

— Які саме медичні проблеми через терористичний підрив Каховської ГЕС чекають затоплений український південь?

— Проблеми не нові. З одного боку, це велика трагедія, а з іншого — світ вміє з цим боротися. Головне — мати технічну та фінансову можливість і не втрачати час.



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На сьогодні після терористичного акту, вчиненого РФ, в Дніпро вилилось щонайменше 150 тонн мазути та інших хімічних речовин. Вода, яка прорвала дамбу, зносила все на своєму шляху — а це кладовища, вбиральні, могильники тварин. Все це потрапило у воду.

Сміття на пляжах Одещини. Фото: Новини.LIVE

З цим є проблема, бо окрім хімічної та токсичної загрози, ми отримали ще й бактеріальну. Це можуть бути різні збудники кишкових інфекцій, наприклад, дизентерія та поодинокі випадки холери. І це є проблемою.

Але на сьогодні держава робить все можливе, щоб запобігти розповсюдженню таких хвороб територією країни, і насамперед у постраждалих областях.

— Як людям вберегтися від інфікування дизентерією та холерою?

— Немає нічого такого особливого. Про це ще попереджатиме санітарна влада, але в тих селах, містах та областях, які потрапили під забруднені води, користуватися нею не можна.

Лише бутильована вода або привозна вода. Завдяки волонтерам, місцевим адміністраціям, державним запасам, які були утворені, на сьогодні у постраждалі регіоні вода постачається у великій і достатній кількості.

Поставки бутильованої води на Херсонщину. Фото: FB/Херсонська ОДА

У регіонах, які не постраждали напряму, я би не радив користуватися технічною водою у сирому вигляді. І навіть після термічної обробки деякі збудники все ще можуть залишатися у воді.

Тому для миття овочів, фруктів краще використовувати привозну або бутильовану воду.

Також у постраждалих регіонах бажано не вживати раніше зроблену консервацію і не користуватися навіть одягом, який потрапив під водяну атаку.

Пам'ятайте, що гепатит А, як і більшість кишкових інфекцій, — хвороба брудних рук. Тому мити руки з милом — святе.

— Чи може загрожувати Україні епідемія холери, наприклад?

— Як показав той же ковід, епідемії можуть загрожувати, підвищений ризик — у постраждалих регіонах. ВООЗ вважає, що можуть бути поодинокі випадки холери. Навіть якщо буде виявлена така хвороба, на сьогодні МОЗ робить все можливе, щоб це не переросло в епідемію.

МОЗ закликає не вживати річкову рибу. Фото: FB/МОЗ

Багато чого залежить від населення. Наприклад, зараз буде багато загиблої риби. Я би не радив вживати в їжу якусь вʼялену рибу чи іншу річкову. Перевірити, звідки саме вона потрапила на ринок чи у магазин — дуже важко. А це ботулізм. Бо де гарантія, що у Київ ця риба не приїде? А українці ж люблять купувати продукти на стихійних ринках.

Тому річкову рибу варто максимально виключити із споживання у найближчі кілька місяців.

— Наскільки небезпечне є Чорне море і чи можна купатися там?

— Все, що зносила вода — потрапить у Чорне море. І поки місцева влада, ДСНС та Центр громадського здоровʼя не скажуть, що можна користуватися пляжами — не треба цього робити самотужки. Можна потерпіти.

— В Україні у достатній кількості вакцини від того ж гепатиту А?

— За даними ЦГЗ, в Україні є запаси всіх необхідних ліків та вакцин на 2 місяці вперед. Вже на сьогодні українська влада разом із ВООЗ робить необхідні запаси на майбутнє.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та під час візиту на Херсонщину із очільником регіону Олександром Проскудіним. Фото: FB/МОЗ

Так само немає дефіциту ліків і на Херсонщині. Вакцини від ботулізму є, будемо закуповувати додаткові дози. Від холери вакцин немає, але є антибіотики і головне, є мило у достатній кількості.

— Чи варто людям зараз прививатися від гепатиту А?

— Ця вакцина не спрацює відразу. Колоти гемоглобуліни, якщо був у безпосередньому контакті із захворілим, — може, є сенс. Але я би не радив людям робити щось самим. Є сімейний лікар, є районний інфекціоніст — всі наразі у вільному доступі. На Херсонщині додатково мобілізовано близько 80 бригад екстреної допомоги та ще близько 90 бригад санепідслужби. Без їх порад не варто щось застосовувати, аби не зробити гірше.

— Чи готувалась медична система півдня до техногенної катастрофи через підрив ГЕС?

— 6 червня о 6-й ранку я мав розмову із головою Херсонської облради і в якійсь мірі місцева влада вразила своєю максимальною готовністю. Була наявність ліків, у всіх лікарнях доступні скважини та генератори. Кривий Ріг, Нікополь, Марганець теж більш-менш вирішують питання щодо медицини. За іншими питаннями влада теж жваво працює, тому це випробування Україна теж має пройти.

— Чи є консультації поміж МОЗ та ВООЗ?

— Ми на звʼязку 24/7, є координація, отримуємо найсучасніші рекомендації.

