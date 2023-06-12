Радуцкий об угрозе эпидемии холеры, гепатита А и дизентерии, интервью

Угрожает ли Украине эпидемия холеры и как уберечься от инфекций? Интервью с Радуцким
Угрожает ли Украине эпидемия холеры и как уберечься от кишечных инфекций из-за террористического подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Михаил Радуцкий.
Он — председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
— Какие именно медицинские проблемы из-за террористического подрыва Каховской ГЭС ждут затопленный украинский юг?
— Проблемы не новые. С одной стороны, это великая трагедия, а с другой — мир умеет с этим бороться. Главное — иметь техническую и финансовую возможность и не терять время.
На сегодняшний день после террористического акта, совершенного РФ, в Днепр вылилось не менее 150 тонн мазута и других химических веществ. Прорвавшая дамбу вода сносила все на своем пути — а это кладбища, туалеты, могильники животных. Все это попало в воду.
С этим есть проблема, потому что кроме химической и токсической угрозы, мы получили еще и бактериальную. Это могут быть различные возбудители кишечных инфекций. Например, дизентерия и единичные случаи холеры. И это проблема.
Но на сегодняшний день государство делает все возможное, чтобы предотвратить распространение таких болезней по территории страны, и в первую очередь в пострадавших областях.
— Как людям уберечься от инфицирования дизентерией и холерой?
— Нет ничего особенного. Об этом еще предупреждают санитарные власти, но в тех селах, городах и областях, которые попали под загрязненные воды, пользоваться ими нельзя.
Только бутилированная вода или привозная вода. Благодаря волонтерам, местным администрациям, государственным запасам, которые были образованы, на сегодняшний день в пострадавшие регионы вода поставляется в большом и достаточном количестве.
В регионах, которые не пострадали напрямую, я бы не советовал пользоваться технической водой в сыром виде. И даже после термической обработки некоторые возбудители по-прежнему могут оставаться в воде.
Поэтому для мытья овощей, фруктов лучше использовать привозную или бутилированную воду.
Также в пострадавших регионах желательно не употреблять ранее сделанную консервацию и не пользоваться даже одеждой, которая попала под водяную атаку.
Помните, что гепатит А, как и большинство кишечных инфекций, — болезнь грязных рук. Поэтому мыть руки с мылом — святое.
— Может ли угрожать Украине эпидемия холеры, например?
— Как показал тот же ковид, эпидемии могут угрожать, повышенный риск в пострадавших регионах. ВОЗ считает, что могут быть единичные случаи холеры. Даже если будет обнаружена такая болезнь, на сегодняшний день Минздрав делает все возможное, чтобы это не переросло в эпидемию.
Многое зависит от населения. К примеру, сейчас будет много погибшей рыбы. Я бы не советовал употреблять в пищу какую-нибудь вяленую рыбу или другую речную. Проверить, откуда именно она попала на рынок или в магазин, очень тяжело. А это ботулизм. Где гарантия, что в Киев эта рыба не приедет? А ведь украинцы любят покупать продукты на стихийных рынках.
Поэтому речную рыбу следует максимально исключить из потребления в ближайшие несколько месяцев.
— Насколько опасно Черное море и можно ли купаться там?
— Все, что сносила вода, попадет в Черное море. И пока местные власти, ГСЧС и Центр общественного здоровья не скажут, что можно пользоваться пляжами — не нужно этого делать самостоятельно. Можно потерпеть.
— В Украине достаточно вакцины от того же гепатита А?
— По данным ЦОС, в Украине есть запасы всех необходимых лекарств и вакцин на 2 месяца вперед. Уже сегодня украинские власти вместе с ВОЗ делают необходимые запасы на будущее.
Так же нет дефицита лекарства и на Херсонщине. Вакцины от ботулизма есть, будем закупать дополнительные дозы. От холеры вакцин нет, но есть антибиотики и главное, есть мыло в достаточном количестве.
— Стоит ли людям сейчас прививаться от гепатита А?
— Эта вакцина не сработает сразу. Колоть гемоглобулины, если был в непосредственном контакте с заболевшим, — может, есть смысл. Но я не советовал бы людям делать что-то самим.
Есть семейный врач, есть районный инфекционист — все в свободном доступе. В Херсонской области дополнительно мобилизовано около 80 бригад экстренной помощи и еще около 90 бригад санэпидслужбы. Без их советов не следует что-либо применять, чтобы не сделать хуже.
— Готовилась ли медицинская система юга к техногенной катастрофе из-за подрыва ГЭС?
— 6 июня в 6 утра я разговаривал с председателем Херсонского облсовета и в какой-то мере местные власти поразили своей максимальной готовностью. Было наличие лекарства, во всех больницах доступны скважины и генераторы.
Кривой Рог, Никополь, Марганец тоже более или менее решают вопросы по медицине. По другим вопросам власти тоже оживленно работают, поэтому это испытание Украина тоже должна пройти.
— Есть ли консультации между Минздравом и ВОЗ?
— Мы на связи 24/7, есть координация, получаем самые современные рекомендации.