Радуцкий об угрозе эпидемии холеры, гепатита А и дизентерии, интервью

Председатель Комитета ВРУ по здоровью нации, медицинской помощи Михаил Радуцкий. Фото: Михаил Радуцкий

Угрожает ли Украине эпидемия холеры и как уберечься от кишечных инфекций из-за террористического подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Михаил Радуцкий.

Он — председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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— Какие именно медицинские проблемы из-за террористического подрыва Каховской ГЭС ждут затопленный украинский юг?

— Проблемы не новые. С одной стороны, это великая трагедия, а с другой — мир умеет с этим бороться. Главное — иметь техническую и финансовую возможность и не терять время.



На сегодняшний день после террористического акта, совершенного РФ, в Днепр вылилось не менее 150 тонн мазута и других химических веществ. Прорвавшая дамбу вода сносила все на своем пути — а это кладбища, туалеты, могильники животных. Все это попало в воду.

Мусор на пляжах Одесской области. Фото: Новини.LIVE

С этим есть проблема, потому что кроме химической и токсической угрозы, мы получили еще и бактериальную. Это могут быть различные возбудители кишечных инфекций. Например, дизентерия и единичные случаи холеры. И это проблема.

Но на сегодняшний день государство делает все возможное, чтобы предотвратить распространение таких болезней по территории страны, и в первую очередь в пострадавших областях.

— Как людям уберечься от инфицирования дизентерией и холерой?

— Нет ничего особенного. Об этом еще предупреждают санитарные власти, но в тех селах, городах и областях, которые попали под загрязненные воды, пользоваться ими нельзя.

Только бутилированная вода или привозная вода. Благодаря волонтерам, местным администрациям, государственным запасам, которые были образованы, на сегодняшний день в пострадавшие регионы вода поставляется в большом и достаточном количестве.

Поставки бутилированной воды в Херсонскую область. Фото: FB/Херсонская ОГА

В регионах, которые не пострадали напрямую, я бы не советовал пользоваться технической водой в сыром виде. И даже после термической обработки некоторые возбудители по-прежнему могут оставаться в воде.

Поэтому для мытья овощей, фруктов лучше использовать привозную или бутилированную воду.

Также в пострадавших регионах желательно не употреблять ранее сделанную консервацию и не пользоваться даже одеждой, которая попала под водяную атаку.

Помните, что гепатит А, как и большинство кишечных инфекций, — болезнь грязных рук. Поэтому мыть руки с мылом — святое.

— Может ли угрожать Украине эпидемия холеры, например?

— Как показал тот же ковид, эпидемии могут угрожать, повышенный риск в пострадавших регионах. ВОЗ считает, что могут быть единичные случаи холеры. Даже если будет обнаружена такая болезнь, на сегодняшний день Минздрав делает все возможное, чтобы это не переросло в эпидемию.

Минздрав призывает не употреблять речную рыбу. Фото: FB/МОЗ

Многое зависит от населения. К примеру, сейчас будет много погибшей рыбы. Я бы не советовал употреблять в пищу какую-нибудь вяленую рыбу или другую речную. Проверить, откуда именно она попала на рынок или в магазин, очень тяжело. А это ботулизм. Где гарантия, что в Киев эта рыба не приедет? А ведь украинцы любят покупать продукты на стихийных рынках.

Поэтому речную рыбу следует максимально исключить из потребления в ближайшие несколько месяцев.

— Насколько опасно Черное море и можно ли купаться там?

— Все, что сносила вода, попадет в Черное море. И пока местные власти, ГСЧС и Центр общественного здоровья не скажут, что можно пользоваться пляжами — не нужно этого делать самостоятельно. Можно потерпеть.

— В Украине достаточно вакцины от того же гепатита А?

— По данным ЦОС, в Украине есть запасы всех необходимых лекарств и вакцин на 2 месяца вперед. Уже сегодня украинские власти вместе с ВОЗ делают необходимые запасы на будущее.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время визита в Херсонскую область с главой региона Александром Проскудиным. Фото: FB/МОЗ

Так же нет дефицита лекарства и на Херсонщине. Вакцины от ботулизма есть, будем закупать дополнительные дозы. От холеры вакцин нет, но есть антибиотики и главное, есть мыло в достаточном количестве.

— Стоит ли людям сейчас прививаться от гепатита А?

— Эта вакцина не сработает сразу. Колоть гемоглобулины, если был в непосредственном контакте с заболевшим, — может, есть смысл. Но я не советовал бы людям делать что-то самим.

Есть семейный врач, есть районный инфекционист — все в свободном доступе. В Херсонской области дополнительно мобилизовано около 80 бригад экстренной помощи и еще около 90 бригад санэпидслужбы. Без их советов не следует что-либо применять, чтобы не сделать хуже.

— Готовилась ли медицинская система юга к техногенной катастрофе из-за подрыва ГЭС?

— 6 июня в 6 утра я разговаривал с председателем Херсонского облсовета и в какой-то мере местные власти поразили своей максимальной готовностью. Было наличие лекарства, во всех больницах доступны скважины и генераторы.

Кривой Рог, Никополь, Марганец тоже более или менее решают вопросы по медицине. По другим вопросам власти тоже оживленно работают, поэтому это испытание Украина тоже должна пройти.

— Есть ли консультации между Минздравом и ВОЗ?

— Мы на связи 24/7, есть координация, получаем самые современные рекомендации.