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Чоловік без ніг повз на руках, тікаючи в Україну з окупованої Луганщини — щемливе відео

10 травня 2024 14:13
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Чоловік без ніг втік з російської окупації
Віктор Лаптєв. Фото: Вікна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Віктора Лаптєва можна назвати справжнім героєм, сміливцем і патріотом, адже чоловік, не дивлячись на свою інвалідність і відсутність ніг, на руках вибрався на контрольовану українським урядом територію. Так він зумів втекти із тимчасово окупованої Луганщини.

Про це розповів у своєму сюжеті телеканал ICTV у п'ятницю, 10 травня.

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Втікаючи від окупації та російської влади на Луганщині, Віктор зміг фактично на руках доповзти до українського КПП, там його зустріли волонтери і допомогли переправитися далі.

"Розумів, що буде тяжко і був готовий хоч кілька годин повзти, відштовхуючись руками. Там, на Луганщині, залишив будинок, але в Києві отримав свободу", — розповів чоловік журналістам.

Рідну для Лаптєва Царівку у Луганській області окупанти захопили у перші дні повномасштабного вторгнення. Він згадує, як зранку побачив біля будинків на рідній вулиці білі стрічки, а біля будинку Лаптєвих такої стрічки не було. Таким чином окупанти позначали двори тих людей, які були лояльними до них.

Спочатку Віктор з дружиною очікував на швидку деокупацію рідного села, але згодом зрозуміли, що не все так просто і чекати доведеться довго. Тому за допомогою різних перевізників він добрався майже до підконтрольної Україні території. 

Інвалідний візок чоловік віддав дружині, аби вона перевезла особисті речі, а сам залишився очікувати. Проте дружину назад не пустили, сказали, що це дуже небезпечно. 

Саме тому чоловік вирішив повзти на підконтрольну Україні територію самостійно. Він розповідав, що через 500 метрів сили буквально залишили його, але саме там його зустрів український волонтер Віталій, який і допоміг Лаптєву переправитися в безпечне місце. 

Раніше стало відомо, що мобілізований до російської армії українець, який проживав на тимчасово окупованих територіях, зумів розстріляти шістьох військових РФ. 

У свою чергу, росіяни на ТОТ хочу забрати в армію ще більше українців і використовувати їх у війні проти України. РФ розсилає громадянам електронні повістки

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