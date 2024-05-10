Мужчина без ног скрылся из российской оккупации

Виктор Лаптев. Фото: Окна

Виктора Лаптева можно назвать настоящим героем, храбрецом и патриотом, ведь мужчина, несмотря на свою инвалидность и отсутствие ног, на руках выбрался на контролируемую украинским правительством территорию.

. Так он сумел сбежать из временно оккупированной Луганщины .

Об этом рассказал в своем сюжете телеканал ICTV в пятницу, 10 мая.

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Убегая от оккупации и российских властей на Луганщине, Виктор смог фактически на руках доползти до украинского КПП, там его встретили волонтеры и помогли переправиться дальше.

"Понимал, что будет тяжело и был готов хоть несколько часов ползти, отталкиваясь руками. Там, в Луганской области, покинул дом, но в Киеве получил свободу", — рассказал мужчина журналистам.

Родную для Лаптева Царевку в Луганской области оккупанты захватили в первые дни полномасштабного вторжения. Он вспоминает, как утром увидел у домов на родной улице белые ленты, а у дома Лаптевых такой ленты не было. Таким образом, оккупанты обозначали дворы тех людей, которые были лояльны к ним.

Сначала Виктор с женой ожидал скорой деоккупации родной деревни, но впоследствии поняли, что не все так просто и ждать придется долго. Поэтому с помощью разных перевозчиков он добрался почти до так подконтрольной Украине территории.

Инвалидную коляску муж отдал жене, чтобы она перевезла личные вещи, а сам остался ждать. Однако жену не пустили назад, сказали, что это очень опасно.

Именно поэтому мужчина решил ползти на подконтрольную Украине территорию самостоятельно. Он рассказывал, что через 500 метров силы буквально оставили его, но именно там его встретил украинский волонтер Виталий, который и помог Лаптеву переправиться в безопасное место.

Ранее стало известно, что мобилизованный в российскую армию украинец, проживавший на временно оккупированных территориях, сумел расстрелять шесть военных РФ.

В свою очередь, россияне на ВТО хочу забрать в армию еще больше украинцев и использовать их в войне против Украины. РФ рассылает гражданам электронные повестки .