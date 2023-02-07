Чоловік в обмін на шубу: вдови із Донбасу дякують за "подарунки" із Москви - відео

Вдови "героїв Новоросії" отримали у подарунок шуби

"Волонтери" із москви привезли для вдів загиблих у складі окупаційної армії жителів окупованого Донбасу цинічні подарунки. Жінки отримали у подарунок шуби. Користувачі соцмереж звинуватили жінок у меркантильності.

Відповідне відео, як вдови дякують за подарунки, оприлюднили у Telegram-каналі "Ищи своих".

Шуба за чоловіка

На оприлюднених кадрах, група жінок радісно дякують "волонтерам" за шуби. Ці шуби жінкам презентували у зв'язку з тим, що їхні чоловіки загинули в лавах окупаційної армії.

"Ми сьогодні несподівано отримали таку допомогу. Дуже вдячні. Тут зібралися сім'ї загиблих військовослужбовців... Дякую величезне, від щирого серця", — говорить з усмішкою одна із жінок, а інші жінки гуртом вигукують "Дякую!".

Жінка також дякує, що "волонтери" так "попіклувалися" про вдів та зауважує, дивлячись на шубу: "Не думала, що така можливість буде".

"Хіт-парад меркантильних жінок, які радіють шубі більше, чим живим чоловікам", — йдеться у коментарі до відео.

Які ще "винагороди" отримували жінки за загиблих у армії рф чоловіків

Раніше у Курській області рф матерям загиблих російських військових вручили подарункові набори. Представник влади ще й опублікував фото для звіту.

Матерям загиблих на війні окупантів вручили набори рушників. На фото також видно листівки.

Водночас є й кмітливі мобілізовані, які хочуть отримати вигоду навіть у разі смерті на війні. Мобілізований з Кемеровської області опублікував у соцмережі "ВКонтакте" оголошення про пошук дружини, щоб вона отримала страхові виплати в разі його смерті на війні в Україні.

Він додав, що критеріїв до жінки немає, і попросив залишити номер телефону, щоб узгодити її приїзд в тренувальний центр для мобілізованих.

Після кількох дзвінків по залишених номерах автор поста вибрав жінку, яка ростить трьох дітей. Після аварії на шахті вона залишилася без чоловіка.

Зазначимо, що російська влада обіцяє у разі загибелі чоловіка на війні компенсацію 12,5 мільйонів рублів для його рідних.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому російські загарбники скаржаться, що їм більше не виплачують компенсації за поранення та контузії. Так, ніхто більше не хоче служити, а звільняють лише тих, кому за 50 років.

Також повідомлялося, що раніше в російському Ульяновську мобілізовані влаштували бунт через те, що їм не виплатили обіцяних 300 тисяч.

Крім того, перехоплення телефонних розмов свідчать, що у лавах окупаційних військ фіксуються непоодинокі випадки вживання наркотиків солдатами російської армії. Через вживання заборонених речовин окупанти часто потрапляють у небезпечні ситуації.

Також ми писали, що російські загарбники знову обстрілюють одне одного. У перехопленій розмові окупант розповів батьку, як їхній підрозділ випадково підірвав танк "вагнерівців".