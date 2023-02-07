Муж в обмен на шубу: вдовы из Донбасса благодарят за "подарки" из Москвы - видео

Вдовы "героев Новороссии" получили в подарок шубы

"Волонтеры" из москвы привезли для вдов погибших в составе оккупационной армии жителей оккупированного Донбасса циничные подарки. Женщины получили в подарок шубы. Пользователи соцсетей обвинили женщин в меркантильности.

Соответствующее видео, как вдовы благодарят за подарки, обнародовали в Telegram-канале "Ищи своих".

Шуба за мужчину

На обнародованных кадрах, группа женщин радостно благодарят "волонтеров" за шубы. Эти шубы женщинам представили в связи с тем, что их мужчины погибли в рядах оккупационной армии.

"Мы сегодня неожиданно получили такую помощь. Очень благодарны. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих... Спасибо огромное, от всей души", — говорит с улыбкой одна из женщин, а другие женщины хором восклицают "Спасибо!".

Женщина также благодарит, что "волонтеры" так "позаботились" о вдовах и отмечает, глядя на шубу: "Не думала, что такая возможность будет".

"Хит-парад меркантильных женщин, радующихся шубе больше, чем живым мужьям", — говорится в комментарии к видео.

Какие еще "награды" получали женщины за погибших в армии рф мужчин

Ранее в Курской области россии матерям погибших российских военных вручили подарочные наборы. Представитель власти еще опубликовал фото для отчета.

Матерям погибших на войне оккупантов вручили наборы полотенец. На фото также видны открытки.

В то же время есть и сообразительные мобилизованные, которые хотят извлечь выгоду даже в случае смерти на войне. Мобилизированный из Кемеровской области опубликовал в соцсети "ВКонтакте" объявление о поиске жены, чтобы она получила страховые выплаты в случае его смерти на войне в Украине.

Он добавил, что критериев к женщине нет и попросил оставить номер телефона, чтобы согласовать ее приезд в тренировочный центр для мобилизованных.

После нескольких звонков автор поста выбрал женщину, которая растит троих детей. После аварии на шахте она осталась без мужа.

Отметим, что российские власти обещают в случае гибели мужчины на войне компенсацию 12,5 миллиона рублей для его родных.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват телефонного разговора, в котором российские захватчики жалуются, что им больше не выплачивают компенсации за ранения и контузии. Да, никто больше не хочет служить, а увольняют только тех, кому за 50 лет.

Также сообщалось, что ранее в российском Ульяновске мобилизованные устроили бунт из-за того, что им не выплатили обещанных 300 тысяч.

Кроме того, перехват телефонных разговоров свидетельствует, что в рядах оккупационных войск фиксируются нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.

Также мы писали, что российские захватчики снова обстреливают друг друга. В перехваченном разговоре оккупант рассказал отцу, как их подразделение случайно взорвало танк "вагнеровцев".