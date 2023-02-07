Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Муж в обмен на шубу: сеть поразило видео, как вдовы из Донбасса благодарят за "подарки" из москвы arrow

Муж в обмен на шубу: сеть поразило видео, как вдовы из Донбасса благодарят за "подарки" из москвы

7 февраля 2023 23:55
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Муж в обмен на шубу: вдовы из Донбасса благодарят за "подарки" из Москвы - видео
Вдовы "героев Новороссии" получили в подарок шубы
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

"Волонтеры" из москвы привезли для вдов погибших в составе оккупационной армии жителей оккупированного Донбасса циничные подарки. Женщины получили в подарок шубы. Пользователи соцсетей обвинили женщин в меркантильности.

Соответствующее видео, как вдовы благодарят за подарки, обнародовали в Telegram-канале "Ищи своих".

Читайте также:

Шуба за мужчину

На обнародованных кадрах, группа женщин радостно благодарят "волонтеров" за шубы. Эти шубы женщинам представили в связи с тем, что их мужчины погибли в рядах оккупационной армии.

"Мы сегодня неожиданно получили такую помощь. Очень благодарны. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих... Спасибо огромное, от всей души", — говорит с улыбкой одна из женщин, а другие женщины хором восклицают "Спасибо!".

Женщина также благодарит, что "волонтеры" так "позаботились" о вдовах и отмечает, глядя на шубу: "Не думала, что такая возможность будет".

"Хит-парад меркантильных женщин, радующихся шубе больше, чем живым мужьям", говорится в комментарии к видео.

Какие еще "награды" получали женщины за погибших в армии рф мужчин

Ранее в Курской области россии матерям погибших российских военных вручили подарочные наборы. Представитель власти еще опубликовал фото для отчета.

Матерям погибших на войне оккупантов вручили наборы полотенец. На фото также видны открытки.

В то же время есть и сообразительные мобилизованные, которые хотят извлечь выгоду даже в случае смерти на войне. Мобилизированный из Кемеровской области опубликовал в соцсети "ВКонтакте" объявление о поиске жены, чтобы она получила страховые выплаты в случае его смерти на войне в Украине.

Он добавил, что критериев к женщине нет и попросил оставить номер телефона, чтобы согласовать ее приезд в тренировочный центр для мобилизованных.

После нескольких звонков автор поста выбрал женщину, которая растит троих детей. После аварии на шахте она осталась без мужа.

Отметим, что российские власти обещают в случае гибели мужчины на войне компенсацию 12,5 миллиона рублей для его родных.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват телефонного разговора, в котором российские захватчики жалуются, что им больше не выплачивают компенсации за ранения и контузии. Да, никто больше не хочет служить, а увольняют только тех, кому за 50 лет.

Также сообщалось, что ранее в российском Ульяновске мобилизованные устроили бунт из-за того, что им не выплатили обещанных 300 тысяч.

Кроме того, перехват телефонных разговоров свидетельствует, что в рядах оккупационных войск фиксируются нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.

Также мы писали, что российские захватчики снова обстреливают друг друга. В перехваченном разговоре оккупант рассказал отцу, как их подразделение случайно взорвало танк "вагнеровцев".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:31 У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

13:30 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

Эксклюзив

13:30 Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

13:23 Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

13:23 В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

13:20 В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

12:54 Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 13:31

У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

None 9 Февраль 13:30

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

None 9 Февраль 12:49

Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

None 9 Февраль 13:21

Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB