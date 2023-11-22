Чоловік вимагає компенсацію в Укрпошти за пошкоджену посилку — рішення суду

Люди в відділенні Укрпошти. Фото: Укрпошта

Полтавець звернувся до Укрпошти, щоб відправити посилку до Черкас. Однак після нетривалої подорожі вона повернулася до відправника з пошкодженим вмістом. Після того, як чоловіку двічі відмовили в відшкодуванні, він звернувся до суду.

Про це йдеться в вердикті Октябрського районного суду Полтави.

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Чому чоловік подав до суду

Зазначається, що чоловік хотів відправити посилку з Полтави до Черкас. При відправці через Укрпошту він вказав, що посилка містить скляну тару, оператор її оглянув і наклеїв на пакування "Обережно".

Пізніше чоловік отримав повідомлення про повернення посилки. Як з'ясувалось, скляний вміст розбитий, а вона має механічні пошкодження, згідно з документами, такою посилка прибула в полтавське відділення.

За словами працівників відділення, пошкоджену посилку експедитор би не прийняв, отже вона йому передавалась цілою. На вимогу компенсації від Укрпошти за пошкоджену річ при відправленні чоловіку відмовили.

Пояснення Укрпошти

В Укрпошті пояснили, що речі в посилці були запаковані ненадійно. Чоловіку ж двічі відмовляли в компенсації.

"За результатами перевірки встановлено, що відправлення прийняли від клієнта у власному упакуванні та коробці в закритому вигляді з оголошеною цінністю в одну тисячу гривень, без опису вкладення, вагою 5 кілограмів 760 грамів. Його направили згідно з адресою отримувача. Згодом воно повернулося назад до відділення зі складеним актом. При розкритті відправлення разом із клієнтом виявили розбиту банку варення, сфотографовано вміст відправлення та зроблено висновок про неналежне упакування вмісту поштового відправлення, банки поставили в тоненькі паперові пакети. Після цього чоловік особисто забрав відправлення. Йому двічі відмовили у виплаті відшкодування, на підставі ст. 18 ЗУ "Про поштовий зв'язок", ст. 40 Правил надання послуг поштового зв'язку та п. 7 Порядку упакування поштових відправлень", — зазначили в Укрпошті.

Яке рішення ухвалив суд

Згідно з рішенням суду, чоловіку відмовили в задоволення позову. Укрпошта ж надала йому свої послуги.

"Відправлення, пересилалось без опису вкладення, в закритому вигляді, упаковку не була пошкоджено. Перевірити її вміст для визначення правильності її упакування, працівник АТ "Укрпошта" не мав можливості, через особисте упакування відправлення позивачем. Таким чином, відповідач надав позивачу послуги поштового зв'язку згідно з вимогами діючих законодавчих актів та внутрішніх нормативних документів, складених та прийнятих відповідно до чинного законодавства", — йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, що в Миколаївській області Первомайський міськрайонний суд схвалив рішення на користь українця у позові проти компанії "Нова пошта". Тепер компанія має заплатити чоловіку понад 30 тис. грн компенсації.