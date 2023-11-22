Мужчина требует компенсацию в Укрпочты за поврежденную посылку — решение суда

Люди в отделениии Укрпочты. Фото: Укрпочта

Полтавец обратился в Укрпочту, чтобы отправить посылку в Черкассы. Однако после непродолжительного путешествия она вернулась к отправителю с поврежденным содержимым. После того, как мужчине дважды отказали в возмещении, он обратился в суд.

Об этом идет речь в вердикте Октябрьского районного суда Полтавы.

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Почему мужчина подал в суд

Отмечается, что мужчина хотел отправить посылку из Полтавы в Черкассы. При отправке через Укрпочту он указал, что посылка содержит стеклянную тару, оператор ее осмотрел и наклеил на упаковку "Осторожно".

Позже мужчина получил сообщение о возвращении посылки. Как выяснилось, стеклянное содержимое разбито, а оно имеет механические повреждения, согласно документам, такой посылка прибыла в полтавское отделение.

По словам работников отделения, поврежденную посылку экспедитор бы не принял, так что она ему передавалась целой. По требованию компенсации от Укрпочты за поврежденную вещь во время отправке мужчине было отказано.

Объяснение Укрпочты

В Укрпочте объяснили, что вещи в посылке были упакованы ненадежно. Мужчине же дважды отказывали в компенсации.

"По результатам проверки установлено, что отправку приняли от клиента в собственной упаковке и коробке в закрытом виде с объявленной ценностью в одну тысячу гривен, без описания вложения, весом 5 килограммов 760 граммов. Его направили согласно адресу получателя. Впоследствии оно вернулось обратно в отделение со составленным актом. При раскрытии отправления вместе с клиентом обнаружили разбитую банку варенья, сфотографировано содержимое отправления и сделан вывод о ненадлежащей упаковке содержимого почтового отправления, банки поставили в тоненькие бумажные пакеты. После этого мужчина лично забрал отправку. Ему дважды отказали в выплате возмещения, на основании ст. 18 ЗУ "О почтовой связи", ст. 40 Правил предоставления услуг почтовой связи и п. 7 Порядка упаковки почтовых отправлений", — отметили в Укрпочте.

Какое решение принял суд

Согласно решению суда, мужчине отказали в удовлетворении иска. Укрпочта предоставила ему свои услуги.

"Отправка, пересылавшаяся без описания вложения, в закрытом виде, упаковка не была повреждена. Проверить ее содержание для определения правильности ее упаковки, работник АО "Укрпочта" не имел возможности, из-за личной упаковки отправки истцом. Таким образом, ответчик предоставил истцу услуги почтовой связи согласно требованиям действующих законодательных актов и внутренних нормативных документов, составленных и принятых в соответствии с действующим законодательством", — говорится в решении суда.

Напомним, что в Николаевской области Первомайский горрайонный суд принял решение в пользу украинца в иске против компании "Новая почта". Теперь компания должна заплатить мужчине более 30 тыс. грн компенсации.