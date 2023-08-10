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Чому польські жінки не люблять українок: нове дослідження

10 серпня 2023 16:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чому польські жінки не люблять українок: нове дослідження
Дівчина з прапором України. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно з недавніми даними дослідження, проведеного Варшавським університетом, дружнє ставлення поляків до українців, як і раніше, зберігається у 67% респондентів. Проте відсоток позитивно налаштованих людей зменшився.

Про це пише wyborcza.pl.

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Згідно з наданими даними, більшість українських біженців у Польщі представлена жінками. Це може спричинити тривожність у молодих польських жінок із середньою освітою, бачачи в українках конкуренцію. Додаючи до цього інтернет активно наповнюється групами, де польські чоловіки прагнуть знайомитися з українськими жінками.

Хоча 67% опитаних висловили позитивне ставлення до українців, кількість тих, хто їх сприймає негативно, зросла з 8% до 13%. 31% опитаних визнали, що змінили свою позицію, і з них 85% стали менш доброзичливими.

Раніше 62% поляків вважали, що слід підтримувати українських біженців, тепер це число скоротилося до 40%. Більш ніж половина респондентів (55%) тепер не вважають за потрібне надавати додаткову допомогу.

Багато хто вважає, що причиною зміни настроїв є споживча поведінка українців. 39% стверджують, що українці не повинні користуватися тими ж соціальними пільгами, що й польські громадяни. Втім, багато хто не усвідомлює внеску українців в економіку Польщі. Так, 2022 року українські біженці внесли до держбюджету податки на суму близько мільярда злотих.

Нагадаємо, що у відповідь на численні запити офісу польського омбудсмена з прав громадян щодо проблеми анулювання статусу UKR для українських біженців після короткочасного від'їзду з Польщі. Уповноважений уряду Польщі з питань українських біженців Павло Шафернакер прокоментував ситуацію.

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