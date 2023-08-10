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Почему польские женщины не любят украинок: новое исследование

10 августа 2023 16:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Почему польские женщины не любят украинок: новое исследование
Девушка с флагом Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно недавним данным исследования, проведенного Варшавским университетом, дружественное отношение поляков к украинцам по-прежнему сохраняется у 67% респондентов. Однако процент позитивно настроенных людей уменьшился.

Об этом пишет wyborcza.pl

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Согласно предоставленным данным, большинство украинских беженцев в Польше представлено женщинами. Это может вызвать тревожность у молодых польских женщин со средним образованием, которые видят в украинках конкуренцию. Добавляя к этому, интернет активно наполняется группами, где польские мужчины стремятся знакомиться с украинскими женщинами.

Хотя 67% опрошенных выразили положительное отношение к украинцам, количество тех, кто воспринимает их негативно, выросло с 8% до 13%. 31% опрошенных признали, что изменили свою позицию, и из них 85% стали менее дружелюбными.

Ранее 62% поляков полагали, что следует поддерживать украинских беженцев, теперь это число сократилось до 40%. Больше половины респондентов (55%) теперь не считают нужным предоставлять дополнительную помощь.

Многие полагают, что причиной смены настроений является потребительское поведение украинцев. 39% утверждают, что украинцы не должны пользоваться теми же социальными льготами, что и польские граждане. Впрочем, многие не осознают вклад украинцев в экономику Польши. Так, в 2022 году украинские беженцы внесли в госбюджет налоги на сумму около миллиарда злотых.

Напомним, что в ответ на многочисленные запросы офиса польского омбудсмена по правам граждан касательно проблемы аннулирования статуса UKR для украинских беженцев после кратковременного отъезда из Польши. Уполномоченный правительства Польши по вопросам украинских беженцев Павел Шафернакер прокомментировал ситуацию.

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