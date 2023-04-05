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Чому посадовцям важливо розмовляти українською під час війни: відповідь Кременя

5 квітня 2023 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Тарас Кремінь
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Після початку повномасштабного вторгнення росії українська мова стала маркером ставлення до війни. Кількість порушень з боку керівників органів місцевого самоврядування та на загальнонаціональному рівні кардинально зменшилася.

Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю "Детектор медіа".

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За словами Кременя, після 24 лютого українська мова перестала бути тільки засобом спілкування. Вона стала маркером ставлення до війни.

"Не можу сказати, що наші чиновники не вміють говорити державною мовою. Переважна більшість їх спілкується українською та володіє іноземними мовами. І хоча на регіональному рівні дещо інша картина, але після 24 лютого кількість порушень з боку керівників органів місцевого самоврядування кардинально зменшилася. Так само й на загальнонаціональному рівні", — зазначив уповноважений.

Він додав, що ми стоїмо на тому, що насамперед треба захистити право громадян на отримання інформації державною мовою. А в умовах війни — забезпечити їхнє право на своєчасне й оперативне отримання інформації тією мовою, яка є одним з елементів конституційного ладу.

Тарас Кремінь також розповів, що спочатку були попередження про набуття чинності нових норм закону про мову з липня 2022, проводили роз’яснення, надсилали листи з поясненнями, наскільки це важливо, говорили про накладання санкцій за порушення законодавства.

"Звичайно, ми спочатку завжди виносимо попередження, якщо громадянин визнає, що порушення було. Йому повідомляють, що наступні порушення будуть каратися вже накладенням штрафу", — зазначив він.

Нагадаємо, у листопаді уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зобов'язав мера Харкова Ігоря Терехова сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

Штрафні санкції він запровадив за те, що Терехов говорив російською в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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