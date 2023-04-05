Почему должностным лицам важно разговаривать на украинском во время войны: ответ Кременя

Тарас Кремень

После начала полномасштабного вторжения россии украинский язык стал маркером отношения к войне. Число нарушений со стороны руководителей органов местного самоуправления и на общенациональном уровне кардинально уменьшилось.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в интервью "Детектор медиа".

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По словам Кременя, после 24 февраля украинский язык перестал быть только средством общения. Она стала маркером отношения к войне.

"Не могу сказать, что наши чиновники не умеют говорить на государственном языке. Подавляющее большинство их общается на украинском и владеет иностранными языками. И хотя на региональном уровне несколько иная картина, но после 24 февраля количество нарушений со стороны руководителей органов местного самоуправления кардинально уменьшилось. Так же и на общенациональном уровне", — отметил уполномоченный.

Он добавил, что мы стоим на том, что, прежде всего, нужно защитить право граждан на получение информации на государственном языке. А в условиях войны — обеспечить их право на своевременное и оперативное получение информации на том языке, который является одним из элементов конституционного строя.

Тарас Кремень также рассказал, что сначала были предупреждения о вступлении в силу новых норм закона о языке с июля 2022 г., проводили разъяснения, посылали письма с объяснениями, насколько это важно, говорили о наложении санкций за нарушение законодательства.

"Конечно, мы сначала всегда выносим предупреждение, если гражданин признает, что нарушение было. Ему сообщают, что следующие нарушения будут наказываться уже наложением штрафа", — отметил он.

Напомним, в ноябре уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обязал мэра Харькова Игоря Терехова уплатить штраф в размере 3400 гривен.

Штрафные санкции он ввел за то, что Терехов говорил по-русски в эфире телемарафона "Единые новости".