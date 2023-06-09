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Чому в гаманці не можна носити фото близької людини: народна мудрість

9 червня 2023 06:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому в гаманці не можна зберігати фото рідної людини – народне повір'я
Гаманець, де не слід зберігати фотографію рідної людини. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Не секрет, що багато людей досить часто носять фотографії рідних людей в своїх гаманцях, щоб бачити постійно обличчя коханої людини чи члена сім’ї. Але мало хто знає, чому не слід носити фотографії близьких та чим це загрожує.

Про це повідомляє Firenews.video.

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Народна мудрість стверджує, що знімки родичів не повинні бути у гаманці людини. Річ у тому, що фотографії, які знаходяться поруч з грошима, можуть спровокувати деякі неприємні речі та довести до серйозних наслідків. Тому варто знати, чому не можна зберігати фото в цьому місці.

Чому фотографії не можна носити в гаманці?

Шкода рідній людині

Гроші – це досить часто не є джерелом гарної енергетики, тому тут потрібно знати, як вони можуть вплинути на близьку людину. Так, якщо власнику гаманця попалась купюра, яка має погану енергетичну ауру, вона може погано вплинути на фото, а значить, і на людину, яка на ній зображена.

Влюбленная пара
Закохана пара, яка може постраждати від фото в гаманці. Фото: Pexels

Втрата грошей

Згідно з народною мудрістю, зберігання у гаманці речей, які не входять до переліку матеріальних цінностей, може погано вплинути на потоки фінансів власника гаманцю. Варто зазначити, що найгіршим буде те, якщо на фотографії зображена людина, яка вже померла.

Деньги
Гроші, які можуть втратитися через зберігання фото в гаманці. Фото: Pexels

Ризик розлучення з коханою людиною

Якщо людина зберігає в гаманці фотографію дружини чи чоловіка, між ними може виникнути серйозний конфлікт. Більш того, це навіть може дійти до того, що ці люди просто розлучаться. Тому, аби не допустити розлучення, варто прибрати фотографію зі свого гаманця.

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