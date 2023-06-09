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Почему в кошельке нельзя носить фото близкого человека: народная мудрость

9 июня 2023 06:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему в кошельке нельзя хранить фото родного человека – народное поверье
Кошелек, где не следует хранить фотографию родного человека. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Не секрет, что многие люди довольно часто носят фотографии родных людей в своих кошельках, чтобы постоянно видеть лицо любимого человека или члена семьи. Но мало кто знает, почему не следует носить фотографии близких и чем это чревато.

Об этом сообщает Firenews.video.

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Народная мудрость утверждает, что снимки родственников не должны быть в кошельке человека. Дело в том, что фотографии, находящиеся рядом с деньгами, могут спровоцировать некоторые неприятные вещи и привести к серьезным последствиям. Поэтому следует знать, почему нельзя хранить фото в этом месте.

Почему фотографии нельзя носить в кошельке?

Вред родному человеку

Деньги – это довольно часто не источник хорошей энергетики, поэтому здесь нужно знать, как они могут повлиять на близкого человека. Так, если владельцу кошелька попалась купюра, имеющая плохую энергетическую ауру, она может плохо повлиять на фото, а значит, и на человека, который на ней изображен.

Влюбленная пара
Влюбленная пара, которая может пострадать от фото в кошельке. Фото: Pexels

Потеря денег

Согласно народной мудрости, хранение в кошельке вещей, не входящих в список материальных ценностей, может плохо повлиять на потоки финансов владельца кошелька. Стоит отметить, что худшим будет то, если на фотографии изображен уже умерший человек.

Деньги
Деньги, которые могут потеряться из–за хранения фото в кошельке. Фото: Pexels

Риск развода с любимым человеком

Если человек хранит в кошельке фотографию жены или мужа, между ними может возникнуть серьезный конфликт. Более того, это даже может дойти до того, что эти люди просто разойдутся. Поэтому, чтобы не допустить развод, следует убрать фотографию со своего кошелька.

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