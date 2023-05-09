Чому важливо створити Національний Пантеон Героїв: позиція Аліни Михайлової

Керівниця медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова. Фото: НВ

На десятий рік війни в Україні немає жодного єдиного кладовища для військових. Пантеон Героїв на Аскольдовій Могилі повинен бути тому, що це історично абсолютно відповідне місце.

Таку думку висловила керівниця медслужби "Вовків Да Вінчі" Аліна Михайлова у інтерв'ю NV.

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"На десятий рік війни ми не маємо жодного єдиного кладовища для військових. Не маємо єдиного музею — хоча б у столиці. Ми не маємо Пантеону Героїв, куди можна було б прийти і провести там якусь офіційну церемонію в єдиному місці. І це багато про що говорить. В тому числі про саботаж деяких людей, про незацікавленість, нерозуміння важливості таких речей", — вважає Аліна Михайлова.

За її словами, це просто необхідно, аби людина, яка обіймає високу посаду, розуміла важливість увіковічнення пам'яті героїв України. Якщо цього не відбувається — то, мабуть, ця людина не на своєму місці.

"Міське кладовище — не зовсім гідне місце для поховання полеглих військовослужбовців. Вдови, мами з урнами, з прахом своїх синів, чоловіків, приходили на заходи з Мінкультом, з Мінветеранів, показували ці урни й говорили, що не мають, де їх поховати. Ці люди можуть бути мешканцями Маріуполя, Бердянська, і не мають можливості поховати своїх дітей там. Де їм ховати своїх синів, своїх чоловіків? Це питання відкрите, і це абсолютна ганьба", — наголошує керівниця медичної служби.

Чому Пантеон Героїв має бути саме на Аскольдовій Могилі

На думку Аліни Михайлової це, історично абсолютно відповідне місце.

"По-друге, це місце саме себе відроджує. Окрім Дмитра Да Вінчі, там поховані і кіборги, там є меморіали і крутянам. Це символічне місце, з якого, якщо — було б бажання і політична воля — можна було зробити щось наше, українське, щось про пам’ять. Те, що буде гідно всіх воїнів, які полягли, і місце, в де можна відчути дух нашої нації, висловити пошану, відчути причетність себе як українця до чогось великого", — розповідає вона.

Михайлова підкреслює, що для того, аби таке місце з’явилося, потрібно докласти багато сил, енергії. Але найперше для цього має бути бажання.

Нагадаємо, 21 березня військова ЗСУ та керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова зареєструвала на сайті Офісу Президента петицію про створення Національного Пантеону Героїв на Аскольдовій Могилі. А вже 23 березня вдалося зібрати 25 тисяч голосів. У петицій зазначено, що тут мають відбуватися почесні поховання та встановлюватися памʼятні обʼєкти для увічнення видатних історичних діячів України.

Зокрема, Михайлова пропонує перепоховати Павла Скоропадського, Симона Петлюру, Степана Бандеру, Євгена Коновальця, які поховані за межами України.

Додамо, нещодавно на Аскольдовій могилі поховали полеглого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), нареченою якого була авторка петиції Аліна Михайлова.