Почему важно создать Национальный Пантеон Героев: позиция Алины Михайловой

Руководитель медицинской службы механизированного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. Фото: НВ

На десятый год войны в Украине нет ни одного единого кладбища для военных. Пантеон Героев на Аскольдовой Могиле должен быть потому, что это исторически совершенно подходящее место.

Такое мнение высказала руководитель медслужбы "Волков Да Винчи" Алина Михайлова в интервью NV.

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"На десятый год войны у нас нет ни одного кладбища для военных. Нет единого музея — хотя бы в столице. У нас нет Пантеона Героев, куда можно было бы прийти и провести там какую-то официальную церемонию в едином месте. И это о многом говорит. В том числе о саботаже некоторых людей, о незаинтересованности, непонимании важности таких вещей", — считает Алина Михайлова.

По ее словам, это просто необходимо, чтобы человек, занимающий высокий пост, понимал важность увековечения памяти героев Украины. Если этого не происходит, то, пожалуй, этот человек не на своем месте.

"Городское кладбище — не совсем достойное место для захоронения павших военнослужащих. Вдовы, мамы с урнами, с прахом своих сыновей, мужчин, приходили на мероприятия с Минкультом, из Минветеранов, показывали эти урны и говорили, что им негде их похоронить. Эти люди могут быть жителями Мариуполя, Бердянска, и не имеют возможности похоронить своих детей там. Где им хоронить своих сыновей, своих мужчин? Этот вопрос открыт, и это абсолютный позор", — отмечает руководитель медицинской службы.

Почему Пантеон Героев должен быть именно на Аскольдовой Могиле

По мнению Алины Михайловой это исторически абсолютно подходящее место.

"Это место само себя возрождает. Кроме Дмитрия Да Винчи, там похоронены и киборги, там есть мемориалы и крутянам. Это символическое место, из которого, если бы было желание и политическая воля, можно было сделать что-то наше, украинское, что-то о памяти. То, что будет достойно всех павших воинов и место, в котором можно почувствовать дух нашей нации, выразить уважение, почувствовать причастность себя как украинца к чему-то великому", — рассказывает она.

Михайлова подчеркивает, что для того, чтобы такое место появилось, нужно приложить много сил, энергии. Но прежде для этого должно быть желание.

Напомним, 21 марта военная ВСУ и руководительница медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова зарегистрировала на сайте Офиса Президента петицию о создании Национального Пантеона Героев на Аскольдовой Могиле. А уже 23 марта удалось собрать 25 тысяч голосов. У петиции отмечено, что здесь должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины.

В частности, Михайлова предлагает перезахоронить Павла Скоропадского, Симона Петлюру, Степана Бандеру, Евгения Коновальца, похороненных за пределами Украины.

Добавим, недавно на Аскольдовой могиле похоронили павшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"), невестой которого была автор петиции Алина Михайлова.