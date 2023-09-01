Чи має право держава вимагати вчителів повернути виплати по програмі єПідтримка

Розслідування проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Міністерство освіти і науки України вимагають повернути вчителям одноразову допомогу в розмірі 6 500 гривень, отриману через додаток "Дія". Чому держава спершу офіційно надає фінансову допомогу, а потім її відбирає та з якими труднощами стикаються вчителі під час війни?

У новому випуску редакція проєкту "Наша Справа" розбиралась в ситуації.

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У березні 2022 року, у перший місяць повномасштабного вторгнення українці змогли отримати одноразову допомогу від держави в розмірі 6500 гривень. Деякі освітяни скористалися такою пропозицією та отримали кошти. Проте згодом вони почали отримувати листи з вимогою повернути їх.

Отримати одноразову допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень було доволі просто. Для цього необхідно було авторизуватись в "Дії" та вибрати послугу "єПідтримка". Далі обрати картку "єПідтримка" та натиснути "Отримати допомогу".

Сайт "Дії". Фото: Новини.LIVE

При цьому потрібно було надати дозвіл на обробку особистих даних, таких як прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, номер банківського рахунка і, що найважливіше, номер картки платника податків або серія та номер паспорта.

Гроші нараховували на карту не одразу, а лише після верифікації, тобто перевірки, яка могла тривати до 10 робочих днів. Подати заяву необхідно було до 31 березня 2022 року.

Тоді, у березні 2022 року в складному емоційному стані на отримання фінансової допомоги через "єПідтримку" подалися й деякі освітяни та в результаті отримали її. Проте, згодом вони почали отримувати листи з вимогою повернути ці кошти.

Вимога повернути гроші державі

"Мінекономіки надано оновлений перелік працівників підпорядкованих МОН закладів, установ відповідно до результатів позачергової верифікації державних виплат, проведеної Мінфіном, працівникам яких необхідно терміново та у повному обсязі повернути неправомірно отриману допомогу у розмірі 6 500 гривень", — йдеться в листі від Міністерства освіти і науки України.

Отримати кошти через "єПідтримку" й справді могли далеко не всі, адже були певні обмеження. Така допомога працювала лише в 13 областях України та столиці. Але основне — отримати кошти могли люди, які одночасно відповідають наступним критеріям:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску,

подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік,

не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Критерії для виплат. Фото: Новини.LIVE

Тож виходить, що освітяни й справді не мали б отримати цю виплату, про це говорить і адвокат Ростислав Кравець. Але заразом він зазначає, що така ситуація трапилась через те, що система дала збій.

"Формально особі потрібно було тільки подати заявки, система повинна була вирахувати хто має право отримувати, хто не має. У даному випадку система дала збій. Що стосується лікарів, вчителів — вони також, як і всі, не сильно розбираючись в тому законодавстві просто оформили цю заявку і сама система повинна була їм відмовити. Система не відмовила та здійснила виплати", — розповів адвокат Ростислав Кравець.

Адвокат Ростислав Кравець. Фото: Новини.LIVE

Та попри це, Міністерство економіки не лише вимагає від освітян повернути кошти, а й переклало на них банківську комісію.

"Звертаємо увагу, що при перерахуванні коштів треба обов’язково врахувати одноразову комісію банку за здійснення переказу, інакше сума повернення не буде відповідати сумі неправомірно отриманої допомоги 6 500 гривень", — повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Згідно з інформацією Мінекономіки, станом на 29 червня цього року кошти не повернули 3247 працівників сфери науки і освіти. А це, за підрахунками, 21 105 500 гривень.

Тож, міністерство заявило: якщо кошти не повернуть, то вони будуть змушені звернутися до суду.

Відповідь Міністерства освіти і науки України. Фото: Новини.LIVE

Утім Ростислав Кравець переконаний, що такими заявами освітян намагають просто залякати.

"Вони вирішили йти старим перевіреним методом: залякати, примусити, сказати, що звільнять чи скоротять години для того, щоб примусити цих нянь, вчителів навчальних класів, старших класів повернути ці кошти. Ну, об’єктивно, якщо держава звернеться до суду то вона нічого не отримає, у черговий раз тільки витратить дуже велику суму коштів.

Формально держава права, але об'єктивно, за законом, якщо держава звернеться до суду, вона нічого не отримає. По-перше, уже пропущені терміни, по-друге, як показує практика, у разі, якщо помилка сталась з вини держави, а не з вини особи, у суду немає підстав задовольняти такі позови і задовольняти позови Міністерства економіки чи Міністерства освіти щодо повернення цих коштів 6 500 гривень", — зауважив адвокат Ростислав Кравець.

З рішенням Мінекономіки не погоджується й екс-заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат Олександр Лукашев.

Народний депутат Олександр Лукашев. Фото: Новини.LIVE

"Вимога Міністерства освіти і науки України про повернення вчителями 6 500, які були отримані минулого року в межах "єПідтримки", на мій погляд, хоча і є формально законною, але жодним чином не може сприйматись як справедлива. Вона просто є аморальною на сьогодні. Ми маємо виходити з того, що заробітна плата молодого вчителя майже вдвічі менша за середню зарплату в Україні", — наголосив народний депутат Олександр Лукашев.

За даними МОН, середня зарплата молодого вчителя, з урахуванням усіх можливих надбавок, складає 10 574 гривень. Тож і не дивно, що деяких освітян, які отримали цю одноразову допомогу, обурила вимога повернути кошти.

Середня зарплата молодого вчителя. Фото: Новини.LIVE

"Прийшов "лист щастя" з місця роботи. Треба повернути неправомірно отриману допомогу у розмірі 6 500 гривень. Ми з Харкова і ні на день не виїжджали. То в нас не активні бойові дії? Гроші пішли на ЗСУ. Волонтерю постійно. От тобі і держава в смартфоні", — йдеться в публікації.

Публікація вчителя. Фото: скріншот

Перекидання відповідальності

Щоб з'ясувати всі деталі ситуації редакція проєкту "Наша Справа" направили запит до різних держустанов. У Міністерстві соцполітики направили до Міністерства Освіти, Мін Цифри зазначили, що необхідно звернутись до Міністерства економіки, а ось у Кабміні вирішили перестрахуватись та перенаправили запит і до Міносвіти, і до Мінекономіки. У Міністерстві освіти запевнили, що вони керуються листом від Мінекономіки, тож потрібно отримувати відповідь від них.

Схема перенаправлення запитів. Фото: Новини.LIVE

Врешті-решт Мінекономіки відповіли. У листі вони знову нагадали про обмеження в отриманні виплати, які діють на окремих осіб. Але так і не роз’яснили, як ті, хто не міг отримати кошти, усе ж їх отримали, попри проходження верифікації. Та цікаво, що з відповіді вдалося дізнатись, що йдеться про повернення не 21 мільйона гривень, а про повернення 390 253 500 гривень.

"Проведено верифікацію заявок на отримання застрахованими особами одноразової матеріальної допомоги, за результатами якої встановлено одержання державної допомоги 60 039 особами, страхувальники яких є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування, що суперечить умовам програми "єПідтримка"", — зазначили у відповіді для проєкту "Наша Справа".

Відповідь Мінекономіки. Фото: Новини.LIVE

Редакція проєкту "Наша Справа" направили додаткові запити, щоб усе ж з'ясувати, як система допустила нарахування коштів тим, хто не мав їх отримати. Та чи відповість хтось за це? У той же час в Міністерстві розповіли куди вже запланували перенаправити гроші.

"Повернуті кошти перераховуються до резервного фонду державного бюджету для їх спрямування на забезпечення ключових потреб суб’єктів сектору національної безпеки та оборони в умовах воєнного стану", — зазначили в Міністерстві економіки.

Відповідь Мінекономіки. Фото: Новини.LIVE

У даному матеріалі немає коментарів освітян. Журналісти спілкувались з десятками вчителів, але всі відмовляли — і не через те, що вони не отримували допомогу, а через те, що бояться втратити роботу.

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