Имеет ли право государство требовать учителей вернуть выплаты по программе?

Расследование проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Министерство образования и науки Украины требуют от учителей вернуть единоразовую помощь в размере 6 500 гривен, полученную через приложение "Дія". Почему государство сначала официально оказывает финансовую помощь, а затем ее отбирает, и с какими трудностями сталкиваются учителя во время войны?

В новом выпуске редакция проекта "Наша Справа" разбиралась в ситуации.

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Выплаты по программе "єПідтримка"

В марте 2022 года в первый месяц полномасштабного вторжения украинцы смогли получить единоразовую помощь от государства в размере 6500 гривен. Некоторые педагоги воспользовались таким предложением и получили средства. Однако впоследствии они стали получать письма с требованием вернуть их.

Получить единоразовую помощь в размере 6,5 тысячи гривен было довольно просто. Для этого необходимо было авторизироваться в приложении "Дія" и выбрать услугу "єПідтримка". Далее выбрать карту "єПідтримка" и нажать "Получить помощь".

Сайт "Дія". Фото: Новини.LIVE

При этом нужно было предоставить разрешение на обработку личных данных, таких как фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер банковского счета и, что самое важное, номер карты налогоплательщика или серия и номер паспорта.

Деньги начислялись на карту не сразу, а только после верификации, то есть проверки, которая могла длиться до 10 рабочих дней. Подать заявление необходимо было до 31 марта 2022 года.

Тогда, в марте 2022 года в сложном эмоциональном состоянии на получение финансовой помощи через "єПідтримку" направились и некоторые педагоги и, в результате, получили ее. Однако впоследствии они начали получать письма с требованием вернуть эти средства.

Требование вернуть деньги государству

"Минэкономики предоставлен обновленный перечень работников подчиненных МОН учреждений, учреждений в соответствии с результатами внеочередной верификации государственных выплат, проведенной Минфином, работникам которых необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен", — говорится в письме Министерства образования и науки Украины.

Получить средства через "єПідтримку" действительно могли далеко не все, ведь были определенные ограничения. Такая помощь работала только в 13 областях Украины и столице. Но основное — получить средства могли люди, которые одновременно отвечают следующим критериям:

состоят на учете как плательщики единого взноса,

подали в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год,

не бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

Критерии для выплат. Фото: Новини.LIVE

Так что получается, что педагоги действительно не должны были получить эту выплату, об этом говорит и адвокат Ростислав Кравец. Но заодно он отмечает, что такая ситуация произошла из-за того, что система дала сбой.

"Формально лицу нужно было только подать заявки, система должна была вычислить, кто имеет право получать, кто не имеет. В данном случае система дала сбой. Что касается врачей, учителей — они также, как и все, не сильно разбираясь в том законодательстве, просто оформили эту заявку, и сама система должна была им отказать. Система не отказала и произвела выплаты", — рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Адвокат Ростислав Кравец. Фото: Новини.LIVE

Но, несмотря на это, Министерство экономики не только требует от педагогов вернуть средства, но и перевело на них банковскую комиссию.

"Обращаем внимание, что при перечислении средств нужно обязательно учесть одноразовую комиссию банка за осуществление перевода, иначе сумма возврата не будет соответствовать сумме неправомерно полученной помощи 6 500 гривен", — сообщает Министерство образования и науки Украины.

Согласно информации Минэкономики, на 29 июня этого года средства не вернули 3247 работников сферы науки и образования. А это, по подсчетам, 21 105 500 гривен.

Министерство заявило: если средства не вернут, то они будут вынуждены обратиться в суд.

Ответ Министерства образования и науки Украины. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, Ростислав Кравец убежден, что такими заявлениями педагогов пытаются просто запугать.

"Они решили идти по старому проверенному методу: запугать, заставить, сказать, что уволят или сократят часы для того, чтобы заставить этих нянь, учителей учебных классов, старших классов вернуть эти средства. Ну, объективно, если государство обратится в суд, то оно ничего не получит, в очередной раз только потратит очень большую сумму денежных средств.

Формально государство право, но объективно, по закону, если государство обратится в суд, оно ничего не получит. Во-первых, уже пропущены сроки, во-вторых, как показывает практика, в случае, если ошибка произошла по вине государства, а не по вине лица, у суда нет оснований удовлетворять такие иски и удовлетворять иски Министерства экономики или Министерства образования по возвращению этих 6 500 гривен", — отметил адвокат Ростислав Кравец.

С решением Минэкономики не согласен и экс-заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Александр Лукашев.

Народный депутат Александр Лукашев. Фото: Новини.LIVE

"Требование Министерства образования и науки Украины о возвращении учителями 6 500, которые были получены в прошлом году в рамках "єПідтримки", на мой взгляд, хотя и формально законное, но никоим образом не может восприниматься как справедливое. Оно просто аморально на сегодня. Мы должны исходить из того, что заработная плата молодого учителя почти вдвое меньше средней зарплаты в Украине", — отметил народный депутат Александр Лукашев.

По данным МОН, средняя зарплата молодого учителя с учетом всех возможных надбавок составляет 10 574 гривен. Поэтому неудивительно, что некоторых педагогов, получивших эту единовременную помощь, возмутило требование вернуть средства.

Средняя зарплата молодого учителя. Фото: Новини.LIVE

"Пришло "письмо счастья" с места работы. Надо вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен. Мы из Харькова и ни на день не выезжали. Так у нас не активные боевые действия? Деньги пошли на ВСУ. Волонтерю постоянно. Вот тебе и государство в смартфоне", — говорится в публикации.

Публикация учителя. Фото: скриншот

Переброска ответственности

Чтобы выяснить все детали ситуации, редакция проекта "Наша Справа" направили запрос в различные госучреждения. В Министерстве соцполитики направили в Министерство образования, Минцифры отметили, что необходимо обратиться в Министерство экономики, а вот в Кабмине решили перестраховаться и перенаправили запрос и на Минобразования, и на Минэкономики. В Министерстве образования заверили, что они руководствуются письмом от Минэкономики и нужно получать ответ от них.

Схема перенаправления запросов. Фото: Новини.LIVE

В конце концов, Минэкономики ответили. В письме они вновь напомнили об ограничениях в получении выплат, действующих на отдельных лиц. Но так и не разъяснили, как те, кто не мог получить средства, все же их получили, несмотря на прохождение верификации. Интересно, что из ответа удалось узнать, что речь идет о возвращении не 21 миллиона гривен, а о возвращении 390 253 500 гривен.

"Проведена верификация заявок на получение застрахованными лицами единоразовой материальной помощи, по результатам которой установлено получение государственной помощи 60 039 лицами, страхователи которых являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования, что противоречит условиям программы "єПідтримка"", — отметили в ответе проекту "Наша Справа".

Ответ Минэкономики. Фото: Новини.LIVE

Редакция проекта "Наша Справа" направили дополнительные запросы, чтобы все же выяснить, как система допустила начисление средств тем, кто не должен их получить. Но ответит ли кто-нибудь за это? В то же время, в Министерстве рассказали, куда уже запланировали перенаправить деньги.

"Возвращенные средства перечисляются в резервный фонд государственного бюджета для их направления на обеспечение ключевых потребностей субъектов сектора национальной безопасности и обороны в условиях военного положения", — отметили в Министерстве экономики.

Ответ Минэкономики. Фото: Новини.LIVE

В данном материале нет комментариев педагогов. Журналисты общались с десятками учителей, но все отказывали — и не потому, что они не получали помощь, а потому, что боятся потерять работу.

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