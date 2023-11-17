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Чому жінки в СРСР не голили ноги — цікаві факти

17 листопада 2023 19:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чому жінки в СРСР не голили ноги — цікаві факти
Радянські жінки на пляжі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В епоху Радянського Союзу образ типової жінки відразу представляється таким: хустка на голові, довга сукня або спідниця, проста блузка і відсутність косметики. Щодо волосся на тілі, то гоління ніг було нонсенсом.

Новини.LIVE розповідають цікаві факти про те, чому жінки в СРСР не голили ноги

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Ідеал жіночності в СРСР

Ідеалом вважалася природність. Жінки СРСР одягалися в такий спосіб, щоб приховати контури тіла. Фарбування волосся було рідкістю, а видалення волосся на тілі зовсім не обговорювалося.

Пахви та ноги, вкриті волоссям, не сприймалися як щось неприродне, а скоріше як норма. Матері передавали цю традицію своїм дочкам, забороняючи їм голитися.

Проте радянські жінки не відчували незручностей через це, оскільки довгий одяг приховував усе. Чоловіки приймали своїх дружин такими, якими вони є, і рідко висловлювали свою думку з цього приводу. Проте деякі чоловіки шукали втіху на боці з жінками, які голилися.

Небритые ноги
Неголені ноги у жінки. Фото: росЗМІ

Естетика у СРСР

Навіть у 1980-х, коли спідниці стали коротшими, багато жінок продовжували не голити ноги. Тенденція до гоління виникла згодом і почала поширюватися з південних регіонів СРСР.

Аж до 1990-х ідея епіляції ніг не була популярною. Відкритість і вільні стосунки не були поширені, а жінки були зайняті роботою та сімейними обов'язками, не звертаючи уваги на особисте щастя та комфорт.

Нагадаємо, що мода на зачіски, особливо серед жінок, змінюється дуже швидко, і те, що було у тренді пів року тому, вже не є актуальним. Тому зараз нам здаються моторошними зачіски жінок, які були модними в СРСР.

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