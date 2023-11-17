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Почему женщины в СССР не брили ноги — интересные факты

17 ноября 2023 19:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Почему женщины в СССР не брили ноги — интересные факты
Советские женщины на пляже. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В эпоху Советского Союза образ типичной женщины сразу представляется следующим: платок на голове, длинное платье или юбка, простая блузка и отсутствие косметики. Что касается волос на теле, то бритье ног было нонсенсом.

Новини.LIVE рассказывают интересные факты о том, почему женщины в СССР не брили ноги

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Идеал женственности в СССР

Идеалом считалась естественность. Женщины СССР одевались таким образом, чтобы скрыть контуры тела. Окрашивание волос было редкостью, а удаление волос на теле не обсуждалось вовсе.

Подмышки и ноги, покрытые волосами, не воспринимались как нечто неестественное, а скорее как норма. Матери передавали эту традицию своим дочерям, запрещая им бриться.

Тем не менее, советские женщины не испытывали неудобств из-за этого, так как длинная одежда скрывала все. Мужчины принимали своих жен такими, какие они есть, и редко высказывали свое мнение по этому поводу. Однако некоторые мужчины искали утешение на стороне с женщинами, которые брились.

Небритые ноги
Небритые ноги у женщины. Фото: росСМИ

Эстетика в СССР

Даже в 1980-х, когда юбки стали короче, многие женщины продолжали не брить ноги. Тенденция к бритью появилась позже и начала распространяться из южных регионов СССР.

Вплоть до 1990-х идея эпиляции ног не была популярной. Открытость и свободные отношения не были распространены, а женщины были заняты работой и семейными обязанностями, не обращая внимания на личное счастье и комфорт.

Напомним, что мода на прически, особенно среди женщин, меняется очень быстро, и то, что было в тренде полгода назад, уже неактуально. Поэтому сейчас нам кажутся жуткими прически женщин, которые были модными в СССР.

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