ДБР поновило грошові виплати військовим 501 батальйону морпіхів та їх сім'ям

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти. Фото з відкритих джерел

Слідчі ДБР заявили, що мають намір закрити провадження щодо 277 військових 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України, яких підозрюють у дезертирстві. Опісля — їм були відновлені грошове забезпечення згідно з законодавством. Про відновлення виплат свідчить відповідний наказ командира частини.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Слідство встановило, що військові опинилися в полоні через зразу одного з командирів. Зазначається, що сімʼї військовослужбовців отримають грошову допомогу у повному обсязі за час перебування у полоні.

Нагадаємо, з кінця лютого 2022 року військові батальйону морпіхів обороняли Маріуполь. У квітня цього ж року Росія почала розповсюдження інформації, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

Слідчі ДБР провели величезну роботу і зʼясували, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та вмовив командира батальйону здатися.

Зазначається, що військовослужбовцям був відданий наказ про начебто передислокацію, однак насправді їх відправили до "ДНР".

У травні 2023 року ДБР розпочало досудове розслідування щодо військовослужбовців батальйону. В цьому ж місяці ДБР прийнято рішення щодо закриття провадження відносно полонених військовослужбовців 501 ОБМП. Вказане рішення надало підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам, йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому українському правоохоронцю. Перейшовши на службу до кримських окупантів, він у складі ФСБ тероризував кримських татар та полонених українців.

У ДБР оголосили про підозру колишньому українському правоохоронцю, який після анексії Криму 2014 року перейшов на роботу до російських окупантів.

Він отримав посаду слідчого управління ФСБ Російської Федерації по Криму та Севастополю.