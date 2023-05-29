ГБР возобновило денежные выплаты военным 501 батальона морпехов и их семьям

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты. Фото из открытых источников

Следователи ГБР заявили, что намерены закрыть производство по 277 военным 501 Отдельному батальону морской пехоты ВМС Украины, подозреваемым в дезертирстве. Потом — им было восстановлено денежное довольствие согласно законодательству. О возобновлении выплат свидетельствует соответствующий приказ командира части.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Что постановило ГБР

Следствие установило, что военные оказались в плену из-за сразу одного из командиров. Семьи военнослужащих получат денежную помощь в полном объеме за время пребывания в плену.

Напомним, с конца февраля 2022 года военные батальона морпехов обороняли Мариуполь. В апреле этого же года Россия начала распространение информации, будто морпехи 501 батальона добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе.

Следователи ГБР провели огромную работу и выяснили, что начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и уговорил командира батальона сдаться.

Отмечается, что военнослужащим был отдан приказ о якобы передислокации, однако на самом деле их отправили в "ДНР".

В мае 2023 года ГБР начало досудебное расследование в отношении военнослужащих батальона. В этом же месяце ГБР принято решение о закрытии производства в отношении пленных военнослужащих 501 ОБМП. Указанное решение предоставило основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов по выплате их родственникам, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему украинскому правоохранителю. Перейдя на службу к крымским оккупантам, он в составе ФСБ терроризировал крымских татар и пленных украинцев.

В ГБР объявили о подозрении бывшему украинскому правоохранителю, который после аннексии Крыма в 2014 году перешел на работу к российским оккупантам.

Он получил должность следственного управления ФСБ Российской Федерации по Крыму и Севастополю.