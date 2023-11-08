ДБР розглядає чотири версії причин загибелі помічника Залужного

Загиблий внаслідок вибуху гранати помічник Залужного Геннадій Частяков. Фото: Facebook/Євген Карась

Державне бюро розслідувань наразі вважає нещасним випадком загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Водночас розглядаються ще три можливі версії.

Про це повідомляє ДБР.

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"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", — сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.