ДБР розглядає чотири версії причин загибелі помічника Залужного
Державне бюро розслідувань наразі вважає нещасним випадком загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Водночас розглядаються ще три можливі версії.
Про це повідомляє ДБР.
Розслідування смерті Частякова
"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", — сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
Вона додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:
- вбивство на замовлення спецслужб РФ;
- вбивство на ґрунті неприязних відносин;
- спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.
Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.
Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.
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