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ДБР розглядає чотири версії причин загибелі помічника Залужного

8 листопада 2023 15:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ДБР розглядає чотири версії причин загибелі помічника Залужного
Загиблий внаслідок вибуху гранати помічник Залужного Геннадій Частяков. Фото: Facebook/Євген Карась
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Державне бюро розслідувань наразі вважає нещасним випадком загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Водночас розглядаються ще три можливі версії.

Про це повідомляє ДБР.

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"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", — сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

  • вбивство на замовлення спецслужб РФ;
  • вбивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.

Частяков
Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

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