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ГБР рассматривает четыре версии причин гибели помощника Залужного

8 ноября 2023 15:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ГБР рассматривает четыре версии причин гибели помощника Залужного
Погибший в результате взрыва гранаты помощник Залужного Геннадий Частяков. Фото: Facebook/Евгений Карась
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Государственное бюро расследований считает несчастным случаем гибель помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. В то же время рассматриваются еще три возможные версии.

Об этом сообщает ГБР.

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"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством", — сказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Она добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

  • убийство по заказу спецслужб РФ;
  • убийство на почве неприязненных отношений;
  • попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины

Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.

Частяков
Скриншот сообщения ГБР

Напомним, что вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.

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