ГБР рассматривает четыре версии причин гибели помощника Залужного
Государственное бюро расследований считает несчастным случаем гибель помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. В то же время рассматриваются еще три возможные версии.
Об этом сообщает ГБР.
Расследование смерти Частякова
"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством", — сказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
Она добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:
- убийство по заказу спецслужб РФ;
- убийство на почве неприязненных отношений;
- попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины
Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.
Напомним, что вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.
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