Паспорти в Україні — МВС попередило українців про нові правила

Український паспорт. Фото: google.com

З 1 серпня 2023 року деякі українці можуть втратити чинність своїх паспортів. Це станеться, якщо до цього часу не буде вклеєно фото тими, кому виповнилося 25 або 45 років.

Про це попередили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС).

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Необхідність заміни паспорта

У МВС пояснили, що в Україні відновилися терміни для вклеювання фотографій у паспорти-книжечки після недавнього скасування урядом карантину на тлі коронавірусної пандемії.

Громадяни мають вклеїти фотокартки у паспорти до серпня. Якщо цього не зробити — документи підлягатимуть обміну на id-картки.

Йдеться про осіб, яким виповнилось 25 чи 45 років з 13 березня 2020 року до 24 січня 2022 року.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали уважно перевірити паспортні документи. За необхідності потрібно звернутися у підрозділ Державної міграційної служби чи Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за додатковою інформацією.

Відповідно до даних Міграційної служби, законодавство не визначає кінцевої дати дії паспорта зразка 1994 року. Вимога замінити паспорт-книжку на ID-картку діє, якщо:

документ було втрачено чи викрадено;

паспорт було пошкоджено;

змінено прізвища чи інші персональні дані;

якщо не вклеєно фото у паспорт упродовж місяця після досягнення 25 та 45 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю ухвалили рішення щодо продовження терміну перебування для українців до 31 січня 2024 року. Тому громадяни України не повинні будуть займатися продовженням туристичної візи в підрозділах МВС Ізраїлю.

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