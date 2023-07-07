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Некоторые украинцы в августе могут лишиться паспортов: детали нововведения

7 июля 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Паспорта в Украине — МВД предупредило украинцев о новых правилах
Украинский паспорт. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 августа 2023 года некоторые украинцы могут утратить силу своих паспортов. Это произойдет, если до этого времени не будет вклеено фото теми, кому исполнилось 25 или 45 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

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Необходимость замены паспорта

В МВД объяснили, что в Украине возобновились сроки для вклеивания фотографий в паспорта-книжечки после недавней отмены правительством карантина на фоне коронавирусной пандемии.

Граждане должны вклеить фотографии в паспорта до августа. Если этого не сделать — документы будут подлежать обмену на id-карты.

Речь идет о лицах, которым исполнилось 25 или 45 лет с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года.

В Министерстве внутренних дел призвали внимательно проверить паспортные документы. При необходимости следует обратиться в подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) за дополнительной информацией.

Согласно данным Миграционной службы, законодательство не определяет конечную дату действия паспорта образца 1994 года. Требование заменить паспорт-книгу на ID-карту действует, если:

  • документ был утрачен или похищен;
  • паспорт был поврежден;
  • изменены фамилии или другие персональные данные;
  • если не вклеено фото в паспорт в течение месяца после достижения 25 и 45 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве внутренних дел Израиля было принято решение о продлении срока пребывания для украинцев до 31 января 2024 года. Поэтому граждане Украины не должны будут заниматься продлением туристической визы в подразделениях МВД Израиля.

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