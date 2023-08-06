Деяким військовим можуть виплатити понад 700 тис. грн: коментар юриста

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: echokieva.com

Деякі українські військовослужбовці мають право на отримання додаткових грошових виплат. Йдеться про одноразову матеріальну допомогу для військових, у яких під час служби виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, які спричинили встановлення інвалідності.

Про це розповів юрист Михайло Лобунько.

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Хто має право на додаткові виплати

"Розмір грошової допомоги у зв'язку з інвалідністю військовослужбовців вираховується в залежності від ступеня каліцтва, а також місця та часу поранення", — пояснив юрист.

Він також зазначив, що встановлення інвалідності не обов'язково може бути спричинено пораненням під час виконання бойових завдань.

Встановлено кілька видів одноразової грошової допомоги, а саме:

на виплату у розмірі 300 прожиткових мінімумів (776 700 грн) мають право військовослужбовці, які зазнали травм чи поранень під час виконанні бойового завдання, внаслідок чого набули інвалідності ІІ групи;

90 прожиткових мінімумів (233 010 грн) можуть отримати бійці, які отримали інвалідність внаслідок хвороби або нещасного випадку під час несення служби;

воїни, які не мають інвалідності, але були травмовані та частково втратили працездатність, можуть отримати 70 прожиткових мінімумів (181 230 грн). Для для цього їм потрібно пройти МСЕК, аби довести факт травми.

Також на одноразову грошову виплату мають право строковики, які зазнали травм під час несення військової служби, військовозобов'язані та резервісти, які були призвані на збори або проходження служби у резерві. Такі громадяни можуть розраховувати на виплату у розмірі 50 прожиткових мінімумів (129 450 грн).

Раніше ми розповідали, які зараз передбачені виплати військовим "на оздоровлення".

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.