Некоторым военным могут выплатить более 700 тыс. грн: комментарий юриста

Военнослужащие ВСУ. Фото: echokieva.com

Некоторые украинские военнослужащие имеют право на получение дополнительных денежных выплат. Речь идет об одноразовой материальной помощи для военных, у которых во время службы возникли серьезные проблемы со здоровьем, повлекшие установление инвалидности.

Об этом рассказал юрист Михаил Лобунько.

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Кто имеет право на дополнительные выплаты

"Размер денежной помощи в связи с инвалидностью военнослужащих высчитывается в зависимости от степени увечья, а также места и времени ранения", - пояснил юрист.

Он также отметил, что установление инвалидности не обязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых задач.

Установлено несколько видов единовременной денежной помощи, а именно:

на выплату в размере 300 прожиточных минимумов (776 700 грн) имеют право военнослужащие, которые получили травмы или ранения при выполнении боевого задания, в результате чего приобрели инвалидность II группы;

90 прожиточных минимумов (233 010 грн) могут получить бойцы, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы;

воины, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично потерявшие трудоспособность, могут получить 70 прожиточных минимумов (181 230 грн). Для этого им нужно пройти МСЭК, чтобы доказать факт травмы.

Также на одноразовую денежную выплату имеют право срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве. Такие граждане могут рассчитывать на выплату в размере 50 прожиточных минимумов (129450 грн).

Ранее мы рассказывали, какие сейчас предусмотрены выплаты военным "на оздоровление".

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.