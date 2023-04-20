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Демограф Лібанова назвала професії, які будуть найзатребуванішими в Україні після війни

20 квітня 2023 09:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Демограф Лібанова назвала професії, які будуть найзатребуванішими в Україні після війни
Директор Інституту демографії Елла Лібанова. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна має готуватися до відродження економіки з нуля. А робочі місця будуть ключовим фактором для повернення українських біженців із Європи.

Про це в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" заявила демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

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За словами демографині, після закінчення війни Україна має докласти зусиль для того, аби повернути біженців, які виїхали у Європу після вторгнення.

"Люди будуть повертатися, якщо буде куди вертатись, якщо буде робота і буде де жити", — запевнила Лібанова.

Вона наголосила, що навіть проблеми зі школами і садочками не будуть такими актуальними, які наявність чи відсутність роботи.

Відродження, а не відновлення

Також Елла Лібанова зазначила, що у післявоєнній Україні потрібно відроджувати країну, будуючи нову економіку, а не відновлюючи стару.

І у цій ситуації важливо уже зараз зрозуміти, які галузі економіки можуть стати ключовими.

Будівництво, агропромисловість і медицина

Відразу після війни в Україні будуть затребувані професії, пов’язані із будівництвом, нагадала демографиня, бо доведеться багато відбудовувати.

Надалі однією із ключових галузей може стати агропромисловий комплекс. Зокрема, харчова промисловість.

"Я недавно повернулася із Праги. Там заходила в магазин і виявила, що зелені якісної немає, овочів немає. Навіть м'яса якісного, як в Україні, немає. Єдине, що знайшла, це черешкову селеру з Італії. Отут ми можемо запропонувати свої послуги", — пояснила Лібанова.

Крім того, Україна може скласти конкуренцію світу у таких галузях, як медицина, легка і навіть авіаційна промисловість.

Нагадаємо, за підрахунками Інституту демографії, з України у Європу за час повномасштабної війни виїхало близько 2,5 мільйонів громадян.

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