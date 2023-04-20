Демограф Либанова назвала профессии, которые будут наиболее востребованы в Украине после войны
Украина должна готовиться к возрождению экономики с нуля. А рабочие места будут являться ключевым фактором для возвращения украинских беженцев из Европы.
Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявила демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.
Что должно сделать государство для возвращения беженцев
По словам демографини, после окончания войны Украина должна приложить усилия для того, чтобы вернуть беженцев, выехавших в Европу после вторжения.
"Люди будут возвращаться, если будет куда возвращаться, если будет работа и где будет жить", — заверила Либанова.
Она подчеркнула, что даже проблемы со школами и садами не будут такими актуальными, как наличие или отсутствие работы.
Возрождение, а не восстановление
Также Элла Либанова отметила, что в послевоенной Украине нужно возрождать страну, строя новую экономику, а не восстанавливая старую.
И в этой ситуации важно уже сейчас понять, какие отрасли экономики могут стать ключевыми.
Строительство, агропромышленность и медицина
Сразу после войны в Украине будут востребованы профессии, связанные со строительством, напомнила демограф, потому что придется многое отстраивать.
В дальнейшем одной из ключевых отраслей может стать агропромышленный комплекс. В частности, пищевая промышленность.
"Я недавно вернулась из Праги. Там заходила в магазин и обнаружила, что зелени качественной нет, овощей нет. Даже мяса качественного, как в Украине, нет. Единственное, что нашла, это черешковый сельдерей из Италии. Здесь мы можем предложить свои услуги", — объяснила Либанова.
Кроме того, Украина может составить конкуренцию миру в таких отраслях как медицина, легкая и даже авиационная промышленность.
Напомним, по подсчетам Института демографии, из Украины в Европу за время полномасштабной войны выехало около 2,5 миллиона граждан.