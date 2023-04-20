Демограф Либанова назвала профессии, которые будут наиболее востребованы в Украине после войны

Директор Института демографии Элла Либанова. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач

Украина должна готовиться к возрождению экономики с нуля. А рабочие места будут являться ключевым фактором для возвращения украинских беженцев из Европы.

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявила демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

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По словам демографини, после окончания войны Украина должна приложить усилия для того, чтобы вернуть беженцев, выехавших в Европу после вторжения.

"Люди будут возвращаться, если будет куда возвращаться, если будет работа и где будет жить", — заверила Либанова.

Она подчеркнула, что даже проблемы со школами и садами не будут такими актуальными, как наличие или отсутствие работы.

Возрождение, а не восстановление

Также Элла Либанова отметила, что в послевоенной Украине нужно возрождать страну, строя новую экономику, а не восстанавливая старую.

И в этой ситуации важно уже сейчас понять, какие отрасли экономики могут стать ключевыми.

Строительство, агропромышленность и медицина

Сразу после войны в Украине будут востребованы профессии, связанные со строительством, напомнила демограф, потому что придется многое отстраивать.

В дальнейшем одной из ключевых отраслей может стать агропромышленный комплекс. В частности, пищевая промышленность.

"Я недавно вернулась из Праги. Там заходила в магазин и обнаружила, что зелени качественной нет, овощей нет. Даже мяса качественного, как в Украине, нет. Единственное, что нашла, это черешковый сельдерей из Италии. Здесь мы можем предложить свои услуги", — объяснила Либанова.

Кроме того, Украина может составить конкуренцию миру в таких отраслях как медицина, легкая и даже авиационная промышленность.

Напомним, по подсчетам Института демографии, из Украины в Европу за время полномасштабной войны выехало около 2,5 миллиона граждан.