Іменини у серпні 2023 — хто святкуватиме, кого вітати та як назвати дитину

Дівчина в образі янгола позує фотографу на полі. Фото: google.com

Іменини або День ангела — особливе свято, яке ще часто називають другим днем народження, адже вважається, що це День народження душі. А за українськими християнськими традиціями, батьки вибирають імена новонародженим з календаря святців, щоб маля набуло небесного благословення та янгола-охоронця.

Новини.LIVE розповідає, хто святкуватиме іменини в останній місяць літа, кого обов'язково привітати та яке ім'я обрати для дитини за церковним серпневим календарем, щоб її оберігав янгол.

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У кого День ангела 1 серпня

Чоловічі імена: Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

Жіночі імена: Євгенія, Міліца.

У кого День ангела 2 серпня

Чоловічі імена: Аарон, Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Єгор, Юхим, Ібрагім, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Ян.

У кого День ангела 3 серпня

Чоловічі імена: Георгій, Євген, Єгор, Іван, Петро, Роман, Семен, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Анна.

У кого День ангела 4 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Михайло.

Жіночі імена: Магдалина, Марія.

У кого День ангела 5 серпня

Чоловічі імена: Андрій, Віталій, Теодор, Трохим, Федір.

Жіночі імена: Анна.

У кого День ангела 6 серпня

Чоловічі імена: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Ян.

Жіночі імена: Христина.

У кого День ангела 7 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Макар.

Жіночі імена: Анна, Іраїда.

У кого День ангела 8 серпня

Чоловічі імена: Гнат, Сергій, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Парасковія.

У кого День ангела 9 серпня

Чоловічі імена: Герман, Іван, Клим, Микола, Платон, Сава, Еммануїл, Ян.

Жіночі імена: Анфіса.

Дівчинка в образі янгола позує фотографу на полі. Фото: google.com

У кого День ангела 10 серпня

Чоловічі імена: Акакій, Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Прохор, Серафим, Юліан, Ян.

Жіночі імена: Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона, Ірина.

У кого День ангела 11 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим.

Жіночі імена: Серафима.

У кого День ангела 12 серпня

Чоловічі імена: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян.

Жіночі імена: Ангеліна, Люція.

У кого День ангела 13 серпня

Чоловічі імена: Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ян.

Жіночі імена: Анна, Єлизавета.

У кого День ангела 14 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Алім, Дмитро, Єлізар, Леонтій, Теодор, Тимофій, Федір.

Жіночі імена: Соломія, Софія.

У кого День ангела 15 серпня

Чоловічі імена: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федір, Ян.

У кого День ангела 16 серпня

Чоловічі імена: Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола, Ян.

Жіночі імена: Соломія.

У кого День ангела 17 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Максиміліан, Михайло, Семен, Ян.

Жіночі імена: Аріна, Дарина, Євдокія, Ірина, Ія.

У кого День ангела 18 серпня

Чоловічі імена: Юхим, Іван, Максиміліан, Симон, Ян.

Жіночі імена: Дарина, Євдокія, Христина, Марія, Нонна.

У кого День ангела 19 серпня

Чоловічі імена: Лев, Спас, Людвіг, Феоктист.

У кого День ангела 20 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дементій, Дмитро, Єлисей, Іван, Митрофан, Михайло, Петро, Ян.

У кого День ангела 21 серпня

Чоловічі імена: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Микола, Теодор, Федір, Еміль.

У кого День ангела 22 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків, Ян.

Жіночі імена: Аріна, Ірина, Марія.

У кого День ангела 23 серпня

Чоловічі імена: Афанасій, В'ячеслав, Лаврентій, Роман, Сава.

Дівчина в образі янгола позує фотографу на полі. Фото: google.com

У кого День ангела 24 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Мартин, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Марія, Сюзанна.

У кого День ангела 25 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Симон, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян.

У кого День ангела 26 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Серафим, Тихон, Яків, Ян.

Жіночі імена: Євдокія, Ксенія, Оксана.

У кого День ангела 27 серпня

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Матвій, Микола, Семен, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Єва, Євдокія.

У кого День ангела 28 серпня

Чоловічі імена: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 29 серпня

Чоловічі імена: Акім, Олександр, Демид, Лаврентій, Ніл, Степан, Яків.

Жіночі імена: Анна.

У кого День ангела 30 серпня

Чоловічі імена: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Пилип.

Жіночі імена: Уляна, Юліана.

У кого День ангела 31 серпня

Чоловічі імена: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Єгор, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Лука, Макар, Михайло, Еміль, Ян.

Жіночі імена: Уляна, Юліана.

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