Именины в августе 2023 — кого поздравлять и как назвать ребенка

День ангела в августе 2023: кого поздравляют с именинами и как назвать ребенка
Именины или День ангела — особый праздник, который еще часто называют вторым днем рождения, ведь считается, что это День рождения души. А по украинским христианским традициям, родители выбирают имена новорожденным из календаря святцов, чтобы малыш приобрел небесное благословение и ангела-хранителя.
Новини.LIVE рассказывает, кто будет праздновать именины в последний месяц лета, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по церковному августовскому календарю, чтобы его оберегал ангел.
Кто празднует именины в августе 2023 года — подробный календарь на месяц
У кого День ангела 1 августа
Мужские имена: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.
Женские имена: Евгения, Милица.
У кого День ангела 2 августа
Мужские имена: Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Ян.
У кого День ангела 3 августа
Мужские имена: Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 4 августа
Мужские имена: Алексей, Михаил.
Женские имена: Магдалина, Мария.
У кого День ангела 5 августа
Мужские имена: Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 6 августа
Мужские имена: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян.
Женские имена: Кристина.
У кого День ангела 7 августа
Мужские имена: Александр, Макар.
Женские имена: Анна, Ираида.
У кого День ангела 8 августа
Мужские имена: Игнат, Сергей, Теодор, Федор.
Женские имена: Прасковья.
У кого День ангела 9 августа
Мужские имена: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян.
Женские имена: Анфиса.
У кого День ангела 10 августа
Мужские имена: Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян.
Женские имена: Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.
У кого День ангела 11 августа
Мужские имена: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим.
Женские имена: Серафима.
У кого День ангела 12 августа
Мужские имена: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян.
Женские имена: Ангелина, Люция.
У кого День ангела 13 августа
Мужские имена: Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян.
Женские имена: Анна, Елизавета.
У кого День ангела 14 августа
Мужские имена: Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Федор.
Женские имена: Соломия, София.
У кого День ангела 15 августа
Мужские имена: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор, Ян.
У кого День ангела 16 августа
Мужские имена: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян.
Женские имена: Соломия.
У кого День ангела 17 августа
Мужские имена: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян.
Женские имена: Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.
У кого День ангела 18 августа
Мужские имена: Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян.
Женские имена: Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна.
У кого День ангела 19 августа
Мужские имена: Лев, Спас, Людвиг, Феоктист.
У кого День ангела 20 августа
Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Ян.
У кого День ангела 21 августа
Мужские имена: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор, Эмиль.
У кого День ангела 22 августа
Мужские имена: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян.
Женские имена: Арина, Ирина, Мария.
У кого День ангела 23 августа
Мужские имена: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.
У кого День ангела 24 августа
Мужские имена: Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Мартын, Теодор, Федор.
Женские имена: Мария, Сюзанна.
У кого День ангела 25 августа
Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Федор, Яков, Иоанн.
У кого День ангела 26 августа
Мужские имена: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Ян.
Женские имена: Евдокия, Ксения, Оксана.
У кого День ангела 27 августа
Мужские имена: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семен, Теодор, Федор.
Женские имена: Ева, Евдокия.
У кого День ангела 28 августа
Мужские имена: Максим, Александр, Матвей, Василий, Федор.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 29 августа
Мужские имена: Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 30 августа
Мужские имена: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп.
Женские имена: Ульяна, Юлиана.
У кого День ангела 31 августа
Мужские имена: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян.
Женские имена: Ульяна, Юлиана.
Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.
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