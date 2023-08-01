Именины в августе 2023 — кого поздравлять и как назвать ребенка

Девушка в образе ангела позирует фотографу на поле. Фото: google.com

Именины или День ангела — особый праздник, который еще часто называют вторым днем рождения, ведь считается, что это День рождения души. А по украинским христианским традициям, родители выбирают имена новорожденным из календаря святцов, чтобы малыш приобрел небесное благословение и ангела-хранителя.

Новини.LIVE рассказывает, кто будет праздновать именины в последний месяц лета, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по церковному августовскому календарю, чтобы его оберегал ангел.

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У кого День ангела 1 августа

Мужские имена: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

Женские имена: Евгения, Милица.

У кого День ангела 2 августа

Мужские имена: Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Ян.

У кого День ангела 3 августа

Мужские имена: Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 4 августа

Мужские имена: Алексей, Михаил.

Женские имена: Магдалина, Мария.

У кого День ангела 5 августа

Мужские имена: Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 6 августа

Мужские имена: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян.

Женские имена: Кристина.

У кого День ангела 7 августа

Мужские имена: Александр, Макар.

Женские имена: Анна, Ираида.

У кого День ангела 8 августа

Мужские имена: Игнат, Сергей, Теодор, Федор.

Женские имена: Прасковья.

У кого День ангела 9 августа

Мужские имена: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян.

Женские имена: Анфиса.

Девочка в образе ангела позирует фотографу на поле. Фото: google.com

У кого День ангела 10 августа

Мужские имена: Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян.

Женские имена: Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.

У кого День ангела 11 августа

Мужские имена: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим.

Женские имена: Серафима.

У кого День ангела 12 августа

Мужские имена: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян.

Женские имена: Ангелина, Люция.

У кого День ангела 13 августа

Мужские имена: Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян.

Женские имена: Анна, Елизавета.

У кого День ангела 14 августа

Мужские имена: Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Федор.

Женские имена: Соломия, София.

У кого День ангела 15 августа

Мужские имена: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 16 августа

Мужские имена: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян.

Женские имена: Соломия.

У кого День ангела 17 августа

Мужские имена: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян.

Женские имена: Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.

У кого День ангела 18 августа

Мужские имена: Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян.

Женские имена: Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна.

У кого День ангела 19 августа

Мужские имена: Лев, Спас, Людвиг, Феоктист.

У кого День ангела 20 августа

Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Ян.

У кого День ангела 21 августа

Мужские имена: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор, Эмиль.

У кого День ангела 22 августа

Мужские имена: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян.

Женские имена: Арина, Ирина, Мария.

У кого День ангела 23 августа

Мужские имена: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.

Девушка в образе ангела позирует фотографу на поле. Фото: google.com

У кого День ангела 24 августа

Мужские имена: Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Мартын, Теодор, Федор.

Женские имена: Мария, Сюзанна.

У кого День ангела 25 августа

Мужские имена: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Федор, Яков, Иоанн.

У кого День ангела 26 августа

Мужские имена: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Ян.

Женские имена: Евдокия, Ксения, Оксана.

У кого День ангела 27 августа

Мужские имена: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семен, Теодор, Федор.

Женские имена: Ева, Евдокия.

У кого День ангела 28 августа

Мужские имена: Максим, Александр, Матвей, Василий, Федор.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 29 августа

Мужские имена: Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 30 августа

Мужские имена: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп.

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 31 августа

Мужские имена: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян.

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

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