День єднання України 16 лютого - що це за свято

Його відзначатимуть щорічно 16 лютого

Минулого року на тлі чуток про повномасштабне вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський заснував нове свято — День єднання. Його відзначатимуть щорічно 16 лютого.

Новини.LIVE розповідає всі факти про це свято.

День єднання України — історія

Взимку 2022 року без пояснень росія стягнула війська і військову техніку до українського кордону, після чого світові ЗМІ заявили про можливість військового вторгнення рф в нашу країну. Серед можливих дат початку війни британське видавництво The Sun назвало 16 лютого.

Володимир Зеленський закликав українців не панікувати і оголосив цю дату Днем єднання України. Голова держави зареєстрував указ про створення свята.

"Нас лякають великою війною і в черговий раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не перший раз. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.... Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", — сказав тоді Зеленський.

Як відзначали День єднання перед початком війни

16 лютого в День єднання всі державні та житлові будівлі країни підняли український прапор, а о 10:00 виповнили гімн України. Українські телеканали цього дня транслювали Марафон єдності, а також обговорювали нагальні питання в країні.

Українці вітали один одного з Днем єднання і приєднувалися до святкування різними способами. Наприклад, 16 лютого приходили на роботу або навчання у вишиванці або прикріплювали до одягу синьо-жовту стрічку. Багато батьків одягали у вишиванку дітей.

До свята в соцмережах запустили флешмоб. В рамках челенджу робили фото з прапором України і ставили на фото хештег #UAразом, а потім передавали це завдання іншій людині.

У всіх містах України люди разом проносили головною вулицею величезні державні прапори. Сенсом свята була ідея згуртувати українців навколо національної ідеї і показати російським пропагандистам, що ми — єдиний народ.