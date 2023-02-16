Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow День единения Украины: что известно об основанном накануне войны празднике arrow

День единения Украины: что известно об основанном накануне войны празднике

16 февраля 2023 08:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
День единения Украины 16 февраля – что это за праздник
Его будут отмечать ежегодно 16 февраля
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В прошлом году на фоне слухов о полномасштабном вторжении россии в Украину президент Владимир Зеленский основал новый праздник — День единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.

Новини.LIVE рассказывает все факты об этом празднике.

Читайте также:

День единения Украины — история

Зимой 2022 года без объяснений россия стянула войска и военную технику к украинской границе, после чего мировые СМИ заявили о возможности военного вторжения россии в нашу страну. Среди возможных дат начала войны британское издательство The Sun назвало 16 февраля.

Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать и объявил эту дату Днем единения Украины. Глава государства зарегистрировал указ о создании праздника.

"Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.... Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал тогда Зеленский.

Как отмечали День единения перед началом войны

16 февраля в День единения все государственные и жилые здания страны подняли украинский флаг, а в 10.00 исполнили гимн Украины. Украинские телеканалы в этот день транслировали Марафон единства, а также обсуждали срочные вопросы в стране.

Украинцы поздравляли друг друга с Днем единения и присоединялись к празднованию разными способами. Например, 16 февраля приходили на работу или обучение в вышиванке или прикрепляли к одежде сине-желтую ленту. Многие родители одевали в вышиванку детей.

К празднику в соцсетях запустили флешмоб. В рамках челленджа делали фото с флагом Украины и ставили на фото хештег #UA вместе, а затем передавали эту задачу другому человеку.

Во всех городах Украины люди вместе проносили по главной улице огромные государственные флаги. Смыслом праздника была идея сплотить украинцев вокруг национальной идеи и показать российским пропагандистам, что мы единый народ.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:23 Долг за коммуналку составил 35,35 млрд грн: за какие услуги не платят украинцы

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

08:13 Макрон провел переговоры с главой МИД Китая: обсуждали Украину

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

08:11 ВСУ за сутки ликвидировали еще 700 оккупантов: Генштаб о свежих потерях армии рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:55 "Судьба чемпионства решится в последних турах": Гвардиола о победе "Сити" над "Арсеналом"

07:54 РФ поменяла тактику массированных ракетных атак на Украину, — Ермак

07:45 ​​​ О чем будет говорить путин 21 февраля в обращении к парламенту рф несмотря на отсутствие успехов: прогноз ISW

07:44 Украина настаивает на исключении россии из FATF, — Подоляк

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:25 "Бенфика" победила "Брюгге": Яремчук не сыграл с бывшей командой

Новина з відео

06:15 Вручение повесток на границе: что нужно знать выезжающим или возвращающимся

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:21 Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский

Новина з відео

21:47 Враг пытается уничтожить это место: Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Актуальное по теме

None 16 Февраль 08:26

Долг за коммуналку составил 35,35 млрд грн: за какие услуги не платят украинцы

None 16 Февраль 08:11

Макрон провел переговоры с главой МИД Китая: обсуждали Украину

None 16 Февраль 08:13

Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

None 16 Февраль 07:15

"Судьба чемпионства решится в последних турах": Гвардиола о победе "Сити" над "Арсеналом"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB