День единения Украины 16 февраля – что это за праздник

Его будут отмечать ежегодно 16 февраля

В прошлом году на фоне слухов о полномасштабном вторжении россии в Украину президент Владимир Зеленский основал новый праздник — День единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.

Новини.LIVE рассказывает все факты об этом празднике.

День единения Украины — история

Зимой 2022 года без объяснений россия стянула войска и военную технику к украинской границе, после чего мировые СМИ заявили о возможности военного вторжения россии в нашу страну. Среди возможных дат начала войны британское издательство The Sun назвало 16 февраля.

Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать и объявил эту дату Днем единения Украины. Глава государства зарегистрировал указ о создании праздника.

"Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.... Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал тогда Зеленский.

Как отмечали День единения перед началом войны

16 февраля в День единения все государственные и жилые здания страны подняли украинский флаг, а в 10.00 исполнили гимн Украины. Украинские телеканалы в этот день транслировали Марафон единства, а также обсуждали срочные вопросы в стране.

Украинцы поздравляли друг друга с Днем единения и присоединялись к празднованию разными способами. Например, 16 февраля приходили на работу или обучение в вышиванке или прикрепляли к одежде сине-желтую ленту. Многие родители одевали в вышиванку детей.

К празднику в соцсетях запустили флешмоб. В рамках челленджа делали фото с флагом Украины и ставили на фото хештег #UA вместе, а затем передавали эту задачу другому человеку.

Во всех городах Украины люди вместе проносили по главной улице огромные государственные флаги. Смыслом праздника была идея сплотить украинцев вокруг национальной идеи и показать российским пропагандистам, что мы единый народ.