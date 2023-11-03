Привітання з Днем інженерних військ 2023 — щира проза та красиві листівки

Роботи зі збільшенням мінно-вибухових загороджень в Північній операційній зоні. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

3 листопада відзначають своє професійне свято Інженерні війська України. Військові інженери виконують надскладні завдання як на фронті, так і в тилу, допомагають вирішувати логістичні або захисні завдання, супроводжують різні підрозділи, від піхоти та моторизованих до аеромобільних та повітряних сил.

Спеціально до свята Новини.LIVE ділиться найщирішими привітаннями у прозі та листівках. Не забудьте привітати захисників та захисниць й подякувати їм за важку працю та самопожертву на благо України.

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Привітання з Днем інженерних військ України у прозі

Щиро дякую тобі за те, що кожен день стоїш на захисті нашої Батьківщини. Бажаю доброї служби, міцного здоров'я, душевних і моральних сил, терпіння і відваги, високих звань і досягнень в кар'єрі! З Днем інженерних військ України!

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Шановні солдати та офіцери інженерних військ! Дякуємо вам за службу і бажаємо живими та здоровими повертатися до родин!

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Вітаю З Днем інженерних військ! Бажаю впевненості в своїх силах, справжньої дружби, довіри з колегами, успішного вирішення поставлених завдань. Нехай вдома завжди чекають і люблять рідні та близькі люди!

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Вітаю друже, з професійним святом! Нехай по побудованих тобою мостах несуться мирні потяги. Нехай по прокладених дорогах курсують цивільні автомобілі. Віримо в перемогу!

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Від щирого серця вітаю з Днем інженерних військ! Бажаю миру, добра, сили та здоров'я! Нехай часто приходять з дому теплі звісточки, рідні віддано чекають, а дружба з товаришами буде міцною і надійною!

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Військовослужбовці інженерних військ Збройних сил України, з професійним святом Вас! Дякуємо Вам за патріотизм і мужність, за готовність до захисту Батьківщини!

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Дякуємо за службу в найнебезпечніших ділянках фронту і за виконання найнебезпечніших завдань на фронті та в тилу. Нехай ворог зникне, а відзнаки на погонах у вас збільшуються. З Днем інженерних військ України!

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З Днем інженерних військ! Бажаю світлої думки та корисної ідеї, бравої сили та великої удачі. Нехай цілі досягаються, друзі будуть поруч і в скрутну хвилину, і в момент успіху, а близькі міцно люблять тебе і пишаються тобою.

День інженерних військ України 2023 — привітання у листівках

Привітання з Днем інженерних військ України у 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем інженерних військ України у 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем інженерних військ України у 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем інженерних військ України у 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем інженерних військ України у 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем інженерних військ України

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