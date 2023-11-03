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День инженерных войск 3 ноября: самые искренние поздравления в прозе и открытках

3 ноября 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Поздравление с Днем инженерных войск 2023 — искренняя проза и красивые открытки
Работы по увеличению минно-взрывных заграждений в Северной операционной зоне. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

3 ноября отмечают свой профессиональный праздник Инженерные войска Украины. Военные инженеры выполняют сверхсложные задачи как на фронте, так и в тылу, помогают решать логистические или защитные задачи, сопровождают разные подразделения, от пехоты и моторизованных до аэромобильных и воздушных сил.

Специально к празднику Новини.LIVE делится искренними поздравлениями в прозе и открытках. Не забудьте поздравить защитников и защитниц и поблагодарить их за тяжелый труд и самопожертвование во благо Украины.

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Поздравление с Днем инженерных войск Украины в прозе

Благодарю тебя за то, что каждый день стоишь на защите нашей Родины. Желаю хорошей службы, крепкого здоровья, душевных и моральных сил, терпения и отваги, высоких званий и достижений в карьере! С Днем инженерных войск Украины!

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Уважаемые солдаты и офицеры инженерных войск! Спасибо вам за службу и желаем живыми и здоровыми возвращаться в семьи!

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Поздравляю С Днем инженерных войск! Желаю уверенности в своих силах, настоящей дружбы, доверия с коллегами, успешного решения поставленных задач. Пусть дома всегда ждут и любят родные и близкие люди!

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Поздравляю друг, с профессиональным праздником! Пусть по построенным тобой мостам несутся мирные поезда. Пусть по проложенным дорогам курсируют гражданские автомобили. Верим в победу!

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От всего сердца поздравляю с Днем инженерных войск! Желаю мира, добра, сил и здоровья! Пусть часто приходят из дома теплые известия, родные преданно ждут, а дружба с товарищами будет крепкой и надежной!

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Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил Украины, с профессиональным праздником! Благодарим Вас за патриотизм и мужество, за готовность к защите Родины!

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Спасибо за службу в самых опасных участках фронта и за выполнение самых опасных задач на фронте и в тылу. Пусть враг исчезнет, а награды на погонах у вас увеличиваются. С Днем инженерных войск Украины!

***

С Днем инженерных войск! Желаю светлого мнения и полезной идеи, бравой силы и большой удачи. Пусть цели достигаются, друзья будут рядом и в трудную минуту, и в момент успеха, а близкие крепко любят тебя и гордятся тобой.

День инженерных войск Украины 2023 — поздравления в открытках

День инженерных войск Украины 2023 — поздравления в открытках
Поздравление с Днем инженерных войск Украины в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем инженерных войск Украины в открытках
Поздравление с Днем инженерных войск Украины в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Как поздравить украинских защитников и защитниц с Днем инженерных войск
Поздравление с Днем инженерных войск Украины в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Открытки с Днем инженерных войск Украины 2023
Поздравление с Днем инженерных войск Украины в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
День инженерных войск 3 ноября: самые искренние поздравления
Поздравление с Днем инженерных войск Украины в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем инженерных войск Украины

 

Ранее мы писали подробный календарь профессиональных, государственных и международных праздников на ноябрь 2023 года.

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