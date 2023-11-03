Поздравление с Днем инженерных войск 2023 — искренняя проза и красивые открытки

День инженерных войск 3 ноября: самые искренние поздравления в прозе и открытках
3 ноября отмечают свой профессиональный праздник Инженерные войска Украины. Военные инженеры выполняют сверхсложные задачи как на фронте, так и в тылу, помогают решать логистические или защитные задачи, сопровождают разные подразделения, от пехоты и моторизованных до аэромобильных и воздушных сил.
Специально к празднику Новини.LIVE делится искренними поздравлениями в прозе и открытках. Не забудьте поздравить защитников и защитниц и поблагодарить их за тяжелый труд и самопожертвование во благо Украины.
Поздравление с Днем инженерных войск Украины в прозе
Благодарю тебя за то, что каждый день стоишь на защите нашей Родины. Желаю хорошей службы, крепкого здоровья, душевных и моральных сил, терпения и отваги, высоких званий и достижений в карьере! С Днем инженерных войск Украины!
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Уважаемые солдаты и офицеры инженерных войск! Спасибо вам за службу и желаем живыми и здоровыми возвращаться в семьи!
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Поздравляю С Днем инженерных войск! Желаю уверенности в своих силах, настоящей дружбы, доверия с коллегами, успешного решения поставленных задач. Пусть дома всегда ждут и любят родные и близкие люди!
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Поздравляю друг, с профессиональным праздником! Пусть по построенным тобой мостам несутся мирные поезда. Пусть по проложенным дорогам курсируют гражданские автомобили. Верим в победу!
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От всего сердца поздравляю с Днем инженерных войск! Желаю мира, добра, сил и здоровья! Пусть часто приходят из дома теплые известия, родные преданно ждут, а дружба с товарищами будет крепкой и надежной!
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Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил Украины, с профессиональным праздником! Благодарим Вас за патриотизм и мужество, за готовность к защите Родины!
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Спасибо за службу в самых опасных участках фронта и за выполнение самых опасных задач на фронте и в тылу. Пусть враг исчезнет, а награды на погонах у вас увеличиваются. С Днем инженерных войск Украины!
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С Днем инженерных войск! Желаю светлого мнения и полезной идеи, бравой силы и большой удачи. Пусть цели достигаются, друзья будут рядом и в трудную минуту, и в момент успеха, а близкие крепко любят тебя и гордятся тобой.
День инженерных войск Украины 2023 — поздравления в открытках
Видеопоздравление с Днем инженерных войск Украины
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