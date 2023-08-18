День Незалежності України 2023 — як українці святкуватимуть та куди можна піти

Українці відзначають День Незалежності України. Фото: google.com

2023 року Україна відзначатиме свою 32 річницю незалежності. Через війну у столиці та іншим містах країни масових заходів проводити не будуть. Проте заплановані заходи локального рівня: благодійні концерти, фестивалі, виставки тощо.

Розповідаємо, куди можна піти на День Незалежності України 2023 року в Києві та інших великих містах країни.

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Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, масових заходів у місті не планується у цілях безпеки.

"Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля, вистачає. Більшість з них навіть будуть дуже корисними та пізнавальними", — зазначив він.

За його словами, свою окрему святкову програму готує мало не кожен культурний, мистецький або культурно-освітній заклад столиці. Тож варто чекати на велику кількість виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок тощо.

Попко закликав усіх українців під час святкових заходів не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати в укриття.

Кияни відзначають День Незалежності. Фото: google.com

Водночас Київська міська військова адміністрація опублікувала скорочений перелік святкових заходів на 22-24 серпня:

урочисте підняття Державного прапору;

вручення паспортів громадянина юнакам і дівчатам;

виставка зразків озброєнь та військової техніки агресора;

десятки інших виставок (в музеях і під відкритим небом);

молитви за Україну та український народ релігійними організаціями;

різноманітні концертні програми, фестивалі, гала-концерти;

виступи дитячих художніх творчих колективів;

тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі, виховні, святкові заходи різного спрямування, майстер-класи;

поетичні вечори;

старт прокату фільму "Довбуш" у кінотеатрах;

благодійний показ фільму "День незалежності";

україно-італійський проєкт "Рушники єдності";

інформаційна вулична акція "Україна в серці кожного";

культурно-релігійна ініціатива "Поле слави" на підтримку ЗСУ спільно з представниками української діаспори США;

ралі на історичних авто;

благодійний футбольний матч за участі рок-гуртів "Kozak System" та "Жадан і Собаки";

фіксація національного рекорду — найбільшої маскувальної сітки;

святкові фотозони.

Як святкуватиме День Незалежності 2023 Львів

Очевидно, що у Львові задля безпеки громадян масових заходів теж не проводитимуть.

Проте одна з головних подій "міста лева" — благодійний фестиваль до Дня Незалежності України, який буде проходити з 24 по 27 серпня. На фестивалі можна буде скуштувати різноманітні страви та напої з місцевої кухні, активно провести відпочинок з сімʼєю чи в колі друзів, взяти участь у конкурсах, розіграшах та багато іншого.

У заході візьмуть участь топові зірки країни, а зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ.

Крім того, на жителів культурної столиці України з 19 до 24 серпня чекатиме фестиваль Параджанова, який проходитиме у культурно-мистецькому центрі "Супутник".

Також можна завітати на виставку живопису "З бомбосховища", яка проходитиме до 31 серпня.

Театр Заньковецької запланував на 24 серпня виставу на реальних подіях під назвою "ЖИТТЯ P.S.".

Крім того, заплановані наступні заходи на 23-25 серпня:

Концерт хору "Гомін" — "Музика незламності";

Концерт у дворику театру до Дня Незалежності (Львівський академічний театр імені Лесі Українки);

Опера "Коли цвіте папороть" (Оперний театр);

Органний концерт до Дня Незалежності (Львівський органний зал);

Бах при свічках (Львівський органний зал);

Симфонічний концерт "THE SOUND OF FREEDOM. ONE YEAR GALA";

Ліна Костенко: Музика слів (Митрополичі сади);

Концерт "Легенди української естради" (Митрополичі сади).

Українці відзначають День Незалежності у Львові. Фото: google.com

Як святкуватиме День Незалежності 2023 Одеса

В Одесі також заплановано чимало цікавих заходів до Дня Незалежності.

Пропонуємо наступний перелік на 23-25 серпня:

Концертна програма до Дня Незалежності України (Одеський зоологічний парк);

Міжнародна виставка живопису "Україна і світ" до Дня Незалежності України (Внутрішній дворик Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря);

Концерт духового оркестру Municipal Concert Band КУ "Одеський муніципальний театр духової музики ім. О.Саліка" (Міський сад);

Виставка Ігоря Гусєва "Високоточна любов або Третя світова";

Захід до Дня Незалежності України, в рамках акції "З піснею до Перемоги!" (Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка).

День Незалежності України 2023: що планується в Івано-Франківську

До 32 річниці української незалежності в місті відбудеться декілька заходів, зокрема — вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців. Також нагороджуватимуть військових, які наразі перебувають в громаді на реабілітації або лікуванні. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків в етері "Західного полюсу".

Українці святкують День Незалежності. Фото: google.com

Що заплановано до Дня Незалежності 2023 у Дніпрі

Для жителів Дніпра на 24 серпня запланований великий святковий концерт "Україна — це мій дім", який відбудеться у Дніпропетровській філармонії ім. Л.Когана.

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