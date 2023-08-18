День Независимости Украины 2023 — как украинцы будут праздновать и куда можно пойти

Украинцы отмечают День Независимости. Фото: google.com

В 2023 году Украина будет отмечать свою 32-ю годовщину независимости. Из-за войны в столице и других городах страны массовых мероприятий проводить не будут. Однако запланированы мероприятия локального уровня: благотворительные концерты, фестивали, выставки.

Рассказываем, куда можно пойти в День Независимости Украины 2023 года в Киеве и других крупных городах страны.

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Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, массовых мероприятий в городе не планируется в целях безопасности.

"Но вариантов, как провести в эти праздничные дни досуга, хватает. Большинство из них даже будут очень полезными и познавательными", — отметил он.

По его словам, свою отдельную праздничную программу готовит едва ли не каждое культурное, художественное или культурно-образовательное учреждение столицы. Поэтому стоит ожидать большое количество выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарок и т.д.

Попко призвал всех украинцев во время праздничных мероприятий не игнорировать воздушную тревогу и направляться в укрытия.

Киевляне отмечают День Независимости. Фото: google.com

В то же время Киевская городская военная администрация опубликовала сокращенный перечень праздничных мероприятий на 22-24 августа:

торжественное поднятие Государственного флага;

вручение паспортов гражданина молодым людям и девушкам;

выставка образцов вооружений и военной техники агрессора;

десятки других выставок (в музеях и под открытым небом);

молитвы за Украину и народ религиозными организациями;

разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты;

выступления детских художественных творческих коллективов;

тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы;

поэтические вечера;

старт проката фильма "Довбуш" в кинотеатрах;

благотворительный показ фильма "День независимости";

украино-итальянский проект "Полотенца единства";

информационная уличная акция "Украина в сердце каждого";

культурно-религиозная инициатива "Поле славы" в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;

ралли на исторических авто;

благотворительный футбольный матч с участием рок-групп "Kozak System" и "Жадан и Собаки";

фиксация национального рекорда - самой большой маскировочной сетки;

праздничные фотозоны.

Как будет праздновать День Независимости 2023 Львов

Очевидно, что во Львове в целях безопасности граждан массовых мероприятий тоже не будут проводить.

Однако одно из главных событий "города льва" — благотворительный фестиваль ко Дню Независимости Украины, который пройдет с 24 по 27 августа. На фестивале можно будет отведать разнообразные блюда и напитки из местной кухни, активно провести отдых с семьей или в кругу друзей, принять участие в конкурсах, розыгрышах и многом другом.

В мероприятии примут участие топовые звезды страны, а собранные средства пойдут на нужды ВСУ.

Кроме того, жителей культурной столицы Украины с 19 по 24 августа будет ждать фестиваль Параджанова, который будет проходить в культурно-художественном центре "Спутник".

Также можно посетить выставку живописи "Из бомбоубежища", которая будет проходить до 31 августа.

Театр Заньковецкой запланировал на 24 августа спектакль на реальных событиях под названием "ЖИЗНЬ P.S".

Кроме того, запланированы следующие мероприятия на 23-25 августа:

Концерт хора "Гомон" — "Музыка несокрушимости";

Концерт во дворике театра ко Дню Независимости (Львовский академический театр имени Леси Украинки);

Опера "Когда цветет папоротник" (Оперный театр);

Органный концерт ко Дню Независимости (Львовский органный зал);

Бах при свечах (Львовский органный зал);

Симфонический концерт "THE SOUND OF FREEDOM. ONE YEAR GALA";

Лина Костенко: Музыка слов (Митрополичьи сады);

Концерт "Легенды украинской эстрады" (Митрополичьи сады).

Украинцы отмечают День Незалежности во Львове. Фото: google.com

Как будет праздновать День Независимости 2023 Одесса

В Одессе также запланировано немало интересных мероприятий ко Дню Независимости.

Предлагаем следующий список на 23-25 августа:

Концертная программа ко Дню Независимости Украины (Одесский зоологический парк);

Международная выставка живописи "Украина и мир" ко Дню Независимости Украины (Внутренний дворик Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря);

Концерт духового оркестра Municipal Concert Band КУ "Одесский муниципальный театр духовой музыки им. А.Салика" (Городской сад);

Выставка Игоря Гусева "Высокоточная любовь или Третья мировая";

Мероприятие ко Дню Независимости Украины, в рамках акции "С песней к Победе!" (Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко).

День Независимости Украины 2023: что планируется в Ивано-Франковске

К 32-й годовщине украинской независимости в городе состоится несколько мероприятий, в частности — память погибших в российско-украинской войне военнослужащих. Также будут награждать военных, которые находятся в общине на реабилитации или лечении. Об этом рассказал городской голова Руслан Марцинкив в эфире "Західний полюс".

Украинцы отмечают День Независимости. Фото: google.com

Что запланировано ко Дню Независимости 2023 в Днепре

Для жителей Днепра на 24 августа запланирован большой праздничный концерт "Украина — это мой дом", который состоится в Днепропетровской филармонии им. Л. Когана.

Напомним, мы писали, куда можно отправиться на День Независимости Украины 2023 года.

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