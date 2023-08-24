З Днем Незалежності України 2023: яскраві привітання у прозі, віршах та листівках

Українці відзначають День Незалежності України. Фото: google.com

Другий рік поспіль українці будуть відзначати незалежність країни в умовах війни. Щоб відстояти свободу, право жити на своїй рідній землі та самостійно будувати світле майбутнє, Україна платить високу ціну — тисячі життів. Цей день безперечно, особливий для кожного громадянина держави. Тому варто привітати всіх своїх близьких, друзів та знайомих з цією важливою подією. А також подякувати військовим, які захищають кожного з нас і впевнено йдуть до перемоги.

Новини.LIVE підготував велику добірку привітань у щирій та яскравій прозі, віршах та листівках.

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З Днем Незалежності України — красиві привітання у віршах

Свободу й правду в Україні

Завжди цінуєм як життя.

Можливо рік почався в тіні,

Проте не втратимо чуття:

Знайдемо сили, друзів стрінем,

Завзяття й щирість - живемо!

Бо наша спрага - справедливість,

Ми переможемо! З Днем Незалежності!

***

Вітаю з Днем України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свій рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй…

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у справах!

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!



***

Сьогодні в Україні свято –

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

Україно моя незалежна!

Ти як поле квітуче, безмежна.

Волошкове блакитне роздолля

Й твоя пісня про щастя і волю.

Захистила свободу і віру.

Ти незламна на стику епох.

І щасливий, хто в тебе повірив,

Бо з тобою Господь сам і Бог.

Ми черпаємо силу в єднанні,

Гордимось, свято віримо в те,

Що у світу здобудеш визнання.

Україна моя розцвіте!

З Днем Незалежності України!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

***

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім’ю, церкву свою захищати.

В новий день народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

Бажаю всім нам у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати.

З Днем Незалежності України!

***

Гляньте, друзі, сонце грає,

Мужньо в душу лине.

Будь могутня, Україно.

Вічна! Незборима!

З Днем Незалежності України!

Українка тримає жовто-блакитний прапор України. Фото: google.com

День Незалежності України 2023 — привітання у прозі

Приймайте вітання в День Незалежності! Українській армії бажаємо наснаги, пораненим і постраждалим – духовного оновлення та відновлення, усім українцям – щастя, радості, миру і свободи!

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З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!

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Дякуємо, дорогі захисники, що боронете нашу неньку від страшного ворога! Віримо в перемогу і нашу незалежність! Повертайтесь живими найкращі українці. З Днем Незалежності України!

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Дорогий захиснику України, у 32-гу річницю незалежності бажаю тобі нехай не вичерпується джерело віри, надії та любові до рідної землі, енергії й впевненості у власних силах. Зичу міцного здоров'я та перемоги над ворогом. З Днем Незалежності!

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З Днем Незалежності! Нехай у темні години ворожої жорстокої навали в серці яскраво горить шевченківський вогонь любові до рідної України — країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Зі святом!

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З Днем Незалежності! Дякую кожному за єдність, віру, силу духу, відданість та патріотизм, який монолітно тримає нашу неньку! Україна переможе!

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З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити і діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині і країні! Будьте незалежні і вільні у всіх своїх проявах!

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Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні!

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Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем Незалежності. Бажаю тобі здоров’я, щастя й успіхів у всіх Твоїх справах. Нехай мрія про світле майбутнє нашого краю окриляє Тебе на нові звершення та добрі справи в ім’я України та її майбутніх поколінь.

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Вітаю з Днем незалежності України й бажаю жити довго і щасливо у квітучій країні під мирним небом, з чудовим настроєм і з великим ентузіазмом, з безмірною любов'ю в серці та вічною любов'ю до Батьківщини.

Привітання з Днем Незалежності України 2023 в яскравих листівках

Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Незалежності України 2023

Нагадаємо, ми писали, що подарувати на День Незалежності 2023 близьким, друзям та колегам — ідей красивих подарунків до 32 річниці незалежності держави.