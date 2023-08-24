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День Незалежності України 2023: щирі привітання у прозі віршах та листівках

24 серпня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем Незалежності України 2023: яскраві привітання у прозі, віршах та листівках
Українці відзначають День Незалежності України. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Другий рік поспіль українці будуть відзначати незалежність країни в умовах війни. Щоб відстояти свободу, право жити на своїй рідній землі та самостійно будувати світле майбутнє, Україна платить високу ціну — тисячі життів. Цей день безперечно, особливий для кожного громадянина держави. Тому варто привітати всіх своїх близьких, друзів та знайомих з цією важливою подією. А також подякувати військовим, які захищають кожного з нас і впевнено йдуть до перемоги. 

Новини.LIVE підготував велику добірку привітань у щирій та яскравій прозі, віршах та листівках. 

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З Днем Незалежності України — красиві привітання у віршах

Свободу й правду в Україні
Завжди цінуєм як життя.
Можливо рік почався в тіні,
Проте не втратимо чуття:
Знайдемо сили, друзів стрінем,
Завзяття й щирість - живемо!
Бо наша спрага - справедливість,
Ми переможемо! З Днем Незалежності!

***

Вітаю з Днем України!
У день серпневий вихідний
Ти подумай про Вітчизну,
Про свій рідний дім.
Скільки різних випробувань
Випало їй…
Подумки скажи: "Дякую!"
Батьківщині великій своїй.
У День України всіх знайомих
Привітай хоч на словах.
Побажай їм щастя, грошей
Й успіхів у справах!

***

З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!


***

Сьогодні в Україні свято –
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!

***

Україно моя незалежна!
Ти як поле квітуче, безмежна.
Волошкове блакитне роздолля
Й твоя пісня про щастя і волю.
Захистила свободу і віру.
Ти незламна на стику епох.
І щасливий, хто в тебе повірив,
Бо з тобою Господь сам і Бог.
Ми черпаємо силу в єднанні,
Гордимось, свято віримо в те,
Що у світу здобудеш визнання.
Україна моя розцвіте!

З Днем Незалежності України!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!

***

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім’ю, церкву свою захищати.
В новий день народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.

***

Бажаю всім нам у країні вільній жити, 
Свободою цією всім серцем дорожити. 
Любити Україну, їй сили віддавати, 
Щоб змогла вона вже скоро процвітати.

З Днем Незалежності України!

***

Гляньте, друзі, сонце грає, 
Мужньо в душу лине. 
Будь могутня, Україно. 
Вічна! Незборима!

З Днем Незалежності України!

 

З Днем Незалежності України — красиві привітання у віршах
Українка тримає жовто-блакитний прапор України. Фото: google.com

День Незалежності України 2023 — привітання у прозі 

Приймайте вітання в День Незалежності! Українській армії бажаємо наснаги, пораненим і постраждалим – духовного оновлення та відновлення, усім українцям – щастя, радості, миру і свободи!

***

З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!

***

Дякуємо, дорогі захисники, що боронете нашу неньку від страшного ворога! Віримо в перемогу і нашу незалежність! Повертайтесь живими найкращі українці. З Днем Незалежності України!

***

Дорогий захиснику України, у 32-гу річницю незалежності бажаю тобі нехай не вичерпується джерело віри, надії та любові до рідної землі, енергії й впевненості у власних силах. Зичу міцного здоров'я та перемоги над ворогом. З Днем Незалежності! 

***

З Днем Незалежності! Нехай у темні години ворожої жорстокої навали в серці яскраво горить шевченківський вогонь любові до рідної України — країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Зі святом!

***

З Днем Незалежності! Дякую кожному за єдність, віру, силу духу, відданість та патріотизм, який монолітно тримає нашу неньку! Україна переможе! 

***

З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити і діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині і країні! Будьте незалежні і вільні у всіх своїх проявах!

***

Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні!

***

Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем Незалежності. Бажаю тобі здоров’я, щастя й успіхів у всіх Твоїх справах. Нехай мрія про світле майбутнє нашого краю окриляє Тебе на нові звершення та добрі справи в ім’я України та її майбутніх поколінь.

***

Вітаю з Днем незалежності України й бажаю жити довго і щасливо у квітучій країні під мирним небом, з чудовим настроєм і з великим ентузіазмом, з безмірною любов'ю в серці та вічною любов'ю до Батьківщини.

Привітання з Днем Незалежності України 2023 в яскравих листівках

День Незалежності України 2023 — привітання
Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Незалежності України 2023 в яскравих листівках
Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE
День Незалежності України 2023 — щирі привітання
Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE
День Незалежності 2023: гарні привітання та листівки
Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE
Листівки з Днем Незалежності України 2023
Привітання з Днем Незалежності України 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Незалежності України 2023

 

 

Нагадаємо, ми писали, що подарувати на День Незалежності 2023 близьким, друзям та колегам — ідей красивих подарунків до 32 річниці незалежності держави.

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