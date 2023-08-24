С Днем Независимости Украины 2023: яркие поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают День Независимости. Фото: google.com

Второй год подряд украинцы будут отмечать независимость страны в условиях войны. Чтобы отстоять свободу, право жить на своей родной земле и самостоятельно строить светлое будущее, Украина платит высокую цену — тысячи жизней. Этот день, безусловно, особенный для каждого гражданина государства. Поэтому следует поздравить всех своих близких, друзей и знакомых с этим важным событием. А также поблагодарить военных, которые защищают каждого из нас и уверенно идут к победе.

Новини.LIVE подготовил большую подборку поздравлений в искренней и яркой прозе, стихах и открытках.

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С Днем Независимости Украины — красивые поздравления в стихах

Свободу и правду в Украине

Всегда ценим как жизнь.

Возможно год начался в тени,

Однако не потеряем чутья:

Найдем силы, друзей встретим,

Упорство и искренность — живем!

Ибо наша жажда — справедливость,

Мы победим! С Днем Независимости!

***

Поздравляю с Днем Украины!

В день августовский выходной

Ты подумай об Отчизне,

О своем родном доме.

Сколько разных испытаний

Выпало ей…

Про себя скажи: "Спасибо!"

Родине большой своей.

В День Украины всех знакомых

Поздравь хоть на словах.

Пожелай им счастья, денег

И успехов в делах!

***

С Днем Независимости, друг,

Пусть развевается гордо флаг над нами.

И пусть страны сердца небезразличны,

Соединяют теплыми и искренними словами.

Желаю жить в стране свободной,

Где хочется дышать полной грудью

Хочу стать Украине сильной,

Где будут жить улыбающиеся люди!



***

Сегодня в Украине праздник —

День Независимости настал!

Желаю, чтобы она была богата

На множество хороших и полезных дел!

***

Украина моя независимая!

Ты как поле цветущее, безграничное.

Волошковое голубое раздолье

И твоя песня о счастье и воле.

Защитила свободу и веру.

Ты несгибаемая на стыке эпох.

И счастлив, кто в тебя поверил,

Ибо с тобой Господь сам и Бог.

Мы черпаем силу в единении,

Гордимся, свято верим в то,

Что в мире обретешь признание.

Украина моя расцветет!

С Днем Независимости Украины!

***

Да здравствует Украина независимая и сильная,

Золотистые колосья пусть шелестит,

Для вас поздравления с Днем Независимости,

Со вольным казацким ветром летит!

***

С Днем Независимости мы вас поздравляем!

Украину любить искренне желаем!

С Богом преодолевать все невзгоды,

Свою волю никому не дать украсть.

Украинскую историю бережно знать,

Украинское достоинство не дать топтать,

Прадедов-казаков тихо чтить,

Язык, семью, церковь свою защищать.

В новый день рождения нашей Мамочки

Желаем счастья и достатка родной!

Чтобы все ее дети из всего мира

Вернулись домой жить вовек.

***

Желаю всем нам в стране свободной жить,

Свободой этой всем сердцем дорожить.

Любить Украину, ей силы отдавать,

Чтобы смогла она уже скоро преуспеть.

С Днем Независимости Украины!

***

Взгляните, друзья, солнце играет,

Мужественно в душу несется.

Будь могущественна, Украина.

Вечно! Несборимая!

С Днем Независимости Украины!

Украинка держит желто-голубое знамя Украины. Фото: google.com

День Независимости Украины 2023 — поздравление в прозе

Принимайте поздравления в День Независимости! Украинской армии желаем сил, раненых и пострадавших — духовного обновления и восстановления, всем украинцам — счастья, радости, мира и свободы!

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С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина больше всего!

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Спасибо, дорогие защитники, что защищаете нашу мамочку от страшного врага! Верим в победу и нашу независимость! Возвращайтесь живыми лучшие украинцы. С Днем Независимости Украины!

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Дорогой защитник Украины, в 32-ю годовщину независимости желаю тебе пусть не исчерпывается источник веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю крепкого здоровья и победы над врагом. С Днем Независимости!

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С Днем Независимости! Пусть в темные часы вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине — странам гор и степей, быстрым рекам и золотым полям, зеленым лесам и глубоким морям, отважным и гордым, достойным и любящим людям. С праздником!

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С Днем Независимости! Благодарю каждого за единство, веру, силу духа, преданность и патриотизм, который монолитно держит нашу мать! Украина победит!

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С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

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Поздравляю с Днем Независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и преуспевающей жизни в любимой стране!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех делах Твоих. Пусть мечта о светлом будущем нашего края окрыляет Тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.

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Поздравляю с Днем независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в процветающей стране под мирным небом, с прекрасным настроением и большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной любовью к Родине.

Поздравление с Днем Независимости Украины 2023 в ярких открытках

Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2023

Напомним, мы писали, что подарить на День Независимости 2023 года близким, друзьям и коллегам — идеи красивых подарков к 32 годовщине независимости государства.