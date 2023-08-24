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День Независимости Украины 2023: искренние поздравления в прозе стихах и открытках

24 августа 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем Независимости Украины 2023: яркие поздравления в прозе, стихах и открытках
Украинцы отмечают День Независимости. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Второй год подряд украинцы будут отмечать независимость страны в условиях войны. Чтобы отстоять свободу, право жить на своей родной земле и самостоятельно строить светлое будущее, Украина платит высокую цену — тысячи жизней. Этот день, безусловно, особенный для каждого гражданина государства. Поэтому следует поздравить всех своих близких, друзей и знакомых с этим важным событием. А также поблагодарить военных, которые защищают каждого из нас и уверенно идут к победе.

Новини.LIVE подготовил большую подборку поздравлений в искренней и яркой прозе, стихах и открытках.

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С Днем Независимости Украины — красивые поздравления в стихах

Свободу и правду в Украине
Всегда ценим как жизнь.
Возможно год начался в тени,
Однако не потеряем чутья:
Найдем силы, друзей встретим,
Упорство и искренность — живем!
Ибо наша жажда — справедливость,
Мы победим! С Днем Независимости!

***

Поздравляю с Днем Украины!
В день августовский выходной
Ты подумай об Отчизне,
О своем родном доме.
Сколько разных испытаний
Выпало ей…
Про себя скажи: "Спасибо!"
Родине большой своей.
В День Украины всех знакомых
Поздравь хоть на словах.
Пожелай им счастья, денег
И успехов в делах!

***

С Днем Независимости, друг,
Пусть развевается гордо флаг над нами.
И пусть страны сердца небезразличны,
Соединяют теплыми и искренними словами.
Желаю жить в стране свободной,
Где хочется дышать полной грудью
Хочу стать Украине сильной,
Где будут жить улыбающиеся люди!


***

Сегодня в Украине праздник —
День Независимости настал!
Желаю, чтобы она была богата
На множество хороших и полезных дел!

***

Украина моя независимая!
Ты как поле цветущее, безграничное.
Волошковое голубое раздолье
И твоя песня о счастье и воле.
Защитила свободу и веру.
Ты несгибаемая на стыке эпох.
И счастлив, кто в тебя поверил,
Ибо с тобой Господь сам и Бог.
Мы черпаем силу в единении,
Гордимся, свято верим в то,
Что в мире обретешь признание.
Украина моя расцветет!

С Днем Независимости Украины!

***

Да здравствует Украина независимая и сильная,
Золотистые колосья пусть шелестит,
Для вас поздравления с Днем Независимости,
Со вольным казацким ветром летит!

***

С Днем Независимости мы вас поздравляем!
Украину любить искренне желаем!
С Богом преодолевать все невзгоды,
Свою волю никому не дать украсть.
Украинскую историю бережно знать,
Украинское достоинство не дать топтать,
Прадедов-казаков тихо чтить,
Язык, семью, церковь свою защищать.
В новый день рождения нашей Мамочки
Желаем счастья и достатка родной!
Чтобы все ее дети из всего мира
Вернулись домой жить вовек.

***

Желаю всем нам в стране свободной жить,
Свободой этой всем сердцем дорожить.
Любить Украину, ей силы отдавать,
Чтобы смогла она уже скоро преуспеть.

С Днем Независимости Украины!

***

Взгляните, друзья, солнце играет,
Мужественно в душу несется.
Будь могущественна, Украина.
Вечно! Несборимая!

С Днем Независимости Украины!

 

С Днем Независимости Украины — красивые поздравления в стихах
Украинка держит желто-голубое знамя Украины. Фото: google.com

День Независимости Украины 2023 — поздравление в прозе

Принимайте поздравления в День Независимости! Украинской армии желаем сил, раненых и пострадавших — духовного обновления и восстановления, всем украинцам — счастья, радости, мира и свободы!

***

С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина больше всего!

***

Спасибо, дорогие защитники, что защищаете нашу мамочку от страшного врага! Верим в победу и нашу независимость! Возвращайтесь живыми лучшие украинцы. С Днем Независимости Украины!

***

Дорогой защитник Украины, в 32-ю годовщину независимости желаю тебе пусть не исчерпывается источник веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю крепкого здоровья и победы над врагом. С Днем Независимости!

***

С Днем Независимости! Пусть в темные часы вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине — странам гор и степей, быстрым рекам и золотым полям, зеленым лесам и глубоким морям, отважным и гордым, достойным и любящим людям. С праздником!

***

С Днем Независимости! Благодарю каждого за единство, веру, силу духа, преданность и патриотизм, который монолитно держит нашу мать! Украина победит!

***

С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

***

Поздравляю с Днем Независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и преуспевающей жизни в любимой стране!

***

Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех делах Твоих. Пусть мечта о светлом будущем нашего края окрыляет Тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.

***

Поздравляю с Днем независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в процветающей стране под мирным небом, с прекрасным настроением и большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной любовью к Родине.

Поздравление с Днем Независимости Украины 2023 в ярких открытках

День Независимости Украины 2023 — поздравление
Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем Независимости Украины 2023 в ярких открытках
Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE
День Независимости Украины 2023 — искренние поздравления
Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE
День Независимости 2023: хорошие поздравления и открытки.
Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE
Открытки с Днем Независимости Украины 2023
Поздравление с Днем Независимости Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2023

 

 

Напомним, мы писали, что подарить на День Независимости 2023 года близким, друзьям и коллегам — идеи красивых подарков к 32 годовщине независимости государства.

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