С Днем Независимости Украины 2023: яркие поздравления в прозе, стихах и открытках

День Независимости Украины 2023: искренние поздравления в прозе стихах и открытках
Второй год подряд украинцы будут отмечать независимость страны в условиях войны. Чтобы отстоять свободу, право жить на своей родной земле и самостоятельно строить светлое будущее, Украина платит высокую цену — тысячи жизней. Этот день, безусловно, особенный для каждого гражданина государства. Поэтому следует поздравить всех своих близких, друзей и знакомых с этим важным событием. А также поблагодарить военных, которые защищают каждого из нас и уверенно идут к победе.
Новини.LIVE подготовил большую подборку поздравлений в искренней и яркой прозе, стихах и открытках.
С Днем Независимости Украины — красивые поздравления в стихах
Свободу и правду в Украине
Всегда ценим как жизнь.
Возможно год начался в тени,
Однако не потеряем чутья:
Найдем силы, друзей встретим,
Упорство и искренность — живем!
Ибо наша жажда — справедливость,
Мы победим! С Днем Независимости!
***
Поздравляю с Днем Украины!
В день августовский выходной
Ты подумай об Отчизне,
О своем родном доме.
Сколько разных испытаний
Выпало ей…
Про себя скажи: "Спасибо!"
Родине большой своей.
В День Украины всех знакомых
Поздравь хоть на словах.
Пожелай им счастья, денег
И успехов в делах!
***
С Днем Независимости, друг,
Пусть развевается гордо флаг над нами.
И пусть страны сердца небезразличны,
Соединяют теплыми и искренними словами.
Желаю жить в стране свободной,
Где хочется дышать полной грудью
Хочу стать Украине сильной,
Где будут жить улыбающиеся люди!
***
Сегодня в Украине праздник —
День Независимости настал!
Желаю, чтобы она была богата
На множество хороших и полезных дел!
***
Украина моя независимая!
Ты как поле цветущее, безграничное.
Волошковое голубое раздолье
И твоя песня о счастье и воле.
Защитила свободу и веру.
Ты несгибаемая на стыке эпох.
И счастлив, кто в тебя поверил,
Ибо с тобой Господь сам и Бог.
Мы черпаем силу в единении,
Гордимся, свято верим в то,
Что в мире обретешь признание.
Украина моя расцветет!
С Днем Независимости Украины!
***
Да здравствует Украина независимая и сильная,
Золотистые колосья пусть шелестит,
Для вас поздравления с Днем Независимости,
Со вольным казацким ветром летит!
***
С Днем Независимости мы вас поздравляем!
Украину любить искренне желаем!
С Богом преодолевать все невзгоды,
Свою волю никому не дать украсть.
Украинскую историю бережно знать,
Украинское достоинство не дать топтать,
Прадедов-казаков тихо чтить,
Язык, семью, церковь свою защищать.
В новый день рождения нашей Мамочки
Желаем счастья и достатка родной!
Чтобы все ее дети из всего мира
Вернулись домой жить вовек.
***
Желаю всем нам в стране свободной жить,
Свободой этой всем сердцем дорожить.
Любить Украину, ей силы отдавать,
Чтобы смогла она уже скоро преуспеть.
С Днем Независимости Украины!
***
Взгляните, друзья, солнце играет,
Мужественно в душу несется.
Будь могущественна, Украина.
Вечно! Несборимая!
С Днем Независимости Украины!
День Независимости Украины 2023 — поздравление в прозе
Принимайте поздравления в День Независимости! Украинской армии желаем сил, раненых и пострадавших — духовного обновления и восстановления, всем украинцам — счастья, радости, мира и свободы!
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С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина больше всего!
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Спасибо, дорогие защитники, что защищаете нашу мамочку от страшного врага! Верим в победу и нашу независимость! Возвращайтесь живыми лучшие украинцы. С Днем Независимости Украины!
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Дорогой защитник Украины, в 32-ю годовщину независимости желаю тебе пусть не исчерпывается источник веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю крепкого здоровья и победы над врагом. С Днем Независимости!
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С Днем Независимости! Пусть в темные часы вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине — странам гор и степей, быстрым рекам и золотым полям, зеленым лесам и глубоким морям, отважным и гордым, достойным и любящим людям. С праздником!
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С Днем Независимости! Благодарю каждого за единство, веру, силу духа, преданность и патриотизм, который монолитно держит нашу мать! Украина победит!
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С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать его в работе, в отношениях и в жизни. Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!
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Поздравляю с Днем Независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и преуспевающей жизни в любимой стране!
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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех делах Твоих. Пусть мечта о светлом будущем нашего края окрыляет Тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.
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Поздравляю с Днем независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в процветающей стране под мирным небом, с прекрасным настроением и большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной любовью к Родине.
Поздравление с Днем Независимости Украины 2023 в ярких открытках
Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2023
Напомним, мы писали, что подарить на День Независимости 2023 года близким, друзьям и коллегам — идеи красивых подарков к 32 годовщине независимости государства.