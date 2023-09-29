День пам'яті жертв Бабиного Яру: що відомо про трагічну сторінку історії

Пам'ятник дітям, розстріляним у Бабиному Яру. Фото: Shutterstok

Кожного року 29 вересня в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру. Цьогоріч відзначають 82-річницю наймасовішого розстрілу в урочищі, який був проведений нацистами 29-30 вересня 1941 року. Тоді загинуло понад 33 тисячі людей.

Новини.LIVE зібрали інформацію про історію страшної трагедії.

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День пам'яті трагедії Бабиного Яру

В Україні почали вшановувати День пам'яті трагедії у Бабину Яру лише з 1991 року, тобто вже за часів незалежної України. Тоді на місце трагедії в Києві приїхав президент США Джордж Буш-старший. У 2007 році на місці трагедії було відкрито Національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр.

Одна з інсталяцій Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Фото: КМДА

Пам'ятник розстріляним євреям "Менора". Фото: wikipedia

Комплекс пам'яток в урочищі Бабин Яр. Фото: wikipedia 1 / 3

Щороку 29 вересня почали вшановувати пам'ять розстріляних у Бабиному Яру. У день пам'яті приспускають державні прапори на деяких будівлях, а в урочищі проводяться виступи.

Що таке Бабин Яр

Бабин Яр — місце масового вбивства жертв нацистського режиму у північній частині Києва. За різними оцінками, тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей, серед яких було від 50 до 70 тисяч євреїв, а також радянські військовополонені, діячі Української національної ради, роми, пацієнти психіатричної лікарні. Також нацисти знищували членів ОУН. Наприклад, в Бабиному Яру була розстріляна українська поетеса Олена Теліга з чоловіком.

Тисячі людей у Бабиному Яру. Фото з архіву

Розстріл людей у Бабину Яру. Фото з архіву

За час розстрілів врятуватися вдалося лише 29 людям. Люди, які врятувалися з Бабиного Яру, в основному прикидалися мертвими або здійснювали втечі з концтаборів.

Бабин Яр став одним з найбільших місць масових розстрілів цивільних, скоєних нацистами під час Другої світової війни.

Тривалий час радянська влада намагалася замовчати трагедію у Бабиному Яру. Надзвичайна державна комісія зі встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам СРСР підготувала цензурований звіт, де звинуватили у всьому "гітлерівських бандитів".

І лише після велелюдного стихійного мітингу з нагоди 25 роковин трагедії 29 вересня 1966 року за участю відомих дисидентів Івана Дзюби та Віктора Некрасова, про неї почали говорити на державному рівні.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Києві окупанти випустили ракету на територію Меморіального комплексу "Бабин Яр". Це вже не перший раз, коли російські війська нищать культурні об'єкти та пам'ятки. Напередодні у пожежі, спричиненій обстрілами російських бойовиків, згоріло близько двадцяти робіт Марії Приймаченко.