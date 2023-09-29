День памяти жертв Бабьего Яра: что известно о трагической странице истории

Памятник детям, расстрелянным в Бабьем Яру. Фото: Shutterstok

Каждый год 29 сентября в Украине отмечают День памяти жертв Бабьего Яра. В этом году отмечают 82-летие массового расстрела в урочище, который был проведен нацистами 29-30 сентября 1941 года. Тогда погибли более 33 тысяч человек.

Новини.LIVE собрали информацию об истории страшной трагедии.

Читайте также:

День памяти трагедии Бабьего Яра

В Украине начали чествовать День памяти трагедии в Бабьем Яру только с 1991 года, то есть уже во времена независимой Украины. Тогда на место трагедии в Киеве приехал президент США Джордж Буш-старший. В 2007 году на месте трагедии был открыт Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр.

Одна из инсталляций Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Фото: КГГА

Памятник расстрелянным евреям "Менора". Фото: wikipedia

Комплекс достопримечательностей в урочище Бабий Яр. Фото: wikipedia 1/3 _ 3

Каждый год 29 сентября начали чествовать память расстрелянных в Бабьем Яру. В день памяти приспускают государственные флаги на некоторых зданиях, а в урочище проводятся выступления.

Что такое Бабий Яр

Бабий Яр — место массового убийства жертв нацистского режима в северной части Киева. По разным оценкам, здесь были убиты от 70 до 150 тысяч человек, среди которых от 50 до 70 тысяч евреев, а также советские военнопленные, деятели Украинского национального совета, ромы, пациенты психиатрической больницы. Также нацисты уничтожали членов ОУН. К примеру, в Бабьем Яру была расстреляна украинская поэтесса Елена Телига с мужем.

Тысячи людей в Бабьем Яру. Фото из архива

Расстрел людей в Бабьем Яру. Фото из архива

За время расстрелов спастись удалось только 29 человек. Спасавшиеся из Бабьего Яра в основном притворялись мертвыми или совершали побеги из концлагерей.

Бабий Яр стал одним из величайших мест массовых расстрелов гражданских, совершенных нацистами во время Второй мировой войны.

Долгое время советские власти пытались замолчать трагедию в Бабьем Яру. Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям СССР подготовила цензурированный отчет, где обвинили во всем "гитлеровских бандитов".

И только после многолюдного стихийного митинга по случаю 25-й годовщины трагедии 29 сентября 1966 года с участием известных диссидентов Ивана Дзюбы и Виктора Некрасова, о ней стали говорить на государственном уровне.

Напомним, в марте 2022 года в Киеве оккупанты выпустили ракету на территорию Мемориального комплекса "Бабий Яр". Это уже не первый раз, когда российские войска уничтожают культурные объекты и достопримечательности. Накануне в пожаре, вызванном обстрелами российских боевиков, сгорело около двадцати работ Марии Приймаченко.