З Днем ВПС України — 6 серпня — щирі та сильні привітання для військових

Український військовий авіатор сідає у літак. Фото: royalpalace.com.ua

Щорічно у першу неділю серпня своє професійне свято відзначають Військово-Повітряні сили України. Цього року воно випало на 6 серпня. До складу ВПС входять бомбардувальна, розвідувальна, транспортна та штурмова авіація, спеціальні повітряні війська та ППО.

Новини.LIVE зібрали оригінальну добірку сильних та щирих привітань на День ВПС України у прозі, СМС, віршах та листівках. Не забудьте привітати та висловити слова подяки своїм рідним, друзям та знайомим, які щоденно героїчно захищають українське небо.

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Брати ви неба, діти Сонця.

У підкорювачів небес

В душі хай дзінко відгукнеться:

Сьогодні свято ВПС!

Вас вітаємо ми щиро!

"Спасибі" хочемо сказати,

Що ви, працюючи невпинно,

Взялися небо обороняти!

***

Грізні, як грім з небес,

Льотчики з ВПС,

Ескадрою дружно літають,

Державу охороняють,

Щоб рідній Україні,

Не бачити ворогів в помині!

***

Підкорювачам небес,

Усім, хто служить в ВПС,

Я бажаю безпеки в польотах,

І відваги в найвищих висотах.

Хай сім'я героїв зустрічає

З теплою вечерею та чаєм!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми в віршах!

Честь і слава вам герої неба,

За сміливість і відвагу, дякуємо вам!

***

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішень задачі,

Чудо-техніку щоб мали,

В небі високо літали!

***

Дякую усім пілотам,

І військовим літакам,

Хто воює за свободу,

Стереже повітря нам.

Ви України гордість!

Хай береже Господь,

Нехай вам буде легко.

Загрозу побороть.

Привітання з Днем ВПС України у прозі та СМС

У День Військово-повітряних сил бажаю захисникам українського неба міцного здоров'я та успішного ураження усіх ворожих цілей. Нехай у кожному польоті вас супроводжує ангел-охоронець!

***

Вітаю із днем Військово-повітряних сил та хочу побажати вам чистого неба, світлих надій, миру та безмежного щастя. Нехай доля буде до вас прихильна. Будьте здорові та кохані!

***

Дякую за те, що оберігаєш нашу Україну і на землі, і в повітряному просторі! Бажаю мирного неба над головою, непохитного здоров'я та подолання всіх повітряних перешкод!

***

Вітаю з Днем Повітряних Сил ЗСУ і від душі бажаю завжди володіти потрібною інформацією, завжди контролювати будь-яку ситуацію, завжди знати вірний курс успіху, завжди бути на висоті — висоті своєї майстерності і мужності.

***

З Днем Повітряних Сил України! Бажаю, щоб твоя доля склалася красиво: прослужити тобі в Збройних силах багато років, і на старості мати велику шану.

***

Легко ходити по землі, знаючи, що в небі тебе захищають надійні хлопці з ВПС. Дякую, що захищаєш кожного українця та українку. З Днем Повітряних Сил України!

***

Бажаю, щоб завжди цінувалася чесність, мужність і сила, бажаю, щоб твоя доля склалася красиво: прослужити тобі в Збройних силах багато років, і на старості мати велику пошану. З Днем Повітряних Сил України!

***

У цей святковий для тебе день хочу побажати, щоб мрії піднімалися високо до небес. Бажаю, щоб всі твої позитивні якості були нагороджені добрими справами від близьких людей, посмішок від перехожих та Божим благословенням. З Днем ВПС!

З Днем ВПС України 2023 — привітання у красивих та щирих листівках

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Генштаб ЗСУ

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Генштаб ЗСУ

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Генштаб ЗСУ

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Генштаб ЗСУ

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Генштаб ЗСУ

Привітання з Днем ВПС України. Фото: Генштаб ЗСУ

Відеопривітання з Днем Повітряних сил Збройних сил України