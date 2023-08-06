С Днем ВВС Украины — 6 августа — искренние и сильные поздравления для военных

День Воздушных Сил ВСУ 2023: красивые и искренние поздравления для военных
Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают Военно-воздушные силы Украины. В этом году он выпал на 6 августа. В состав ВВС входят бомбардировочная, разведывательная, транспортная и штурмовая авиация, специальные воздушные войска и ПВО.
Новини.LIVE собрали оригинальную подборку сильных и искренних поздравлений в День ВВС Украины в прозе, СМС, стихах и открытках. Не забудьте поздравить и выразить благодарность своим родным, друзьям и знакомым, которые ежедневно героически защищают украинское небо.
День Военно-Воздушных сил Украины 2023: поздравления в стихах
Брати ви неба, діти Сонця.
У підкорювачів небес
В душі хай дзінко відгукнеться:
Сьогодні свято ВПС!
Вас вітаємо ми щиро!
"Спасибі" хочемо сказати,
Що ви, працюючи невпинно,
Взялися небо обороняти!
***
Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно літають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!
***
Підкорювачам небес,
Усім, хто служить в ВПС,
Я бажаю безпеки в польотах,
І відваги в найвищих висотах.
Хай сім'я героїв зустрічає
З теплою вечерею та чаєм!
***
Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми в віршах!
Честь і слава вам герої неба,
За сміливість і відвагу, дякуємо вам!
***
Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішень задачі,
Чудо-техніку щоб мали,
В небі високо літали!
***
Дякую усім пілотам,
І військовим літакам,
Хто воює за свободу,
Стереже повітря нам.
Ви України гордість!
Хай береже Господь,
Нехай вам буде легко.
Загрозу побороть.
Поздравление с Днем ВВС Украины в прозе и СМС
В День Военно-воздушных сил желаю защитникам украинского неба крепкого здоровья и успешного поражения всех враждебных целей. Пусть в каждом полете вас сопровождает ангел-хранитель!
***
Поздравляю с днем Военно-воздушных сил и хочу пожелать вам чистого неба, светлых надежд, мира и безграничного счастья. Пусть судьба будет к вам благосклонна. Будьте здоровы и любимы!
***
Спасибо за то, что оберегаешь нашу Украину и на земле, и в воздушном пространстве! Желаю мирного неба над головой, непреклонного здоровья и преодоления всех воздушных препятствий!
***
Поздравляю с Днем Воздушных Сил ВСУ и желаю всегда обладать нужной информацией, всегда контролировать любую ситуацию, всегда знать верный курс успеха, всегда быть на высоте — высоте своего мастерства и мужества.
***
С Днем Воздушных Сил Украины! Желаю, чтобы твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости иметь большое уважение.
***
Легко ходить по земле, зная, что в небе тебя защищают надежные ребята из ВВС. Спасибо, что защищаешь каждого украинца и украинку. С Днем Воздушных Сил Украины!
***
Желаю, чтобы всегда ценилась честность, мужество и сила, желаю, чтобы твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости иметь большое уважение. С Днем Воздушных Сил Украины!
***
В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы мечты поднимались высоко к небесам. Желаю, чтобы все твои положительные качества были удостоены добрых дел от близких людей, улыбок от прохожих и Божьих благословений. С Днем ВВС!
С Днем ВВС Украины 2023 — поздравление в красивых и искренних открытках
Видеопоздравления с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины