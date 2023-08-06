С Днем ВВС Украины — 6 августа — искренние и сильные поздравления для военных

Украинский военный авиатор садится в самолет. Фото: royalpalace.com.ua

Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают Военно-воздушные силы Украины. В этом году он выпал на 6 августа. В состав ВВС входят бомбардировочная, разведывательная, транспортная и штурмовая авиация, специальные воздушные войска и ПВО.

Новини.LIVE собрали оригинальную подборку сильных и искренних поздравлений в День ВВС Украины в прозе, СМС, стихах и открытках. Не забудьте поздравить и выразить благодарность своим родным, друзьям и знакомым, которые ежедневно героически защищают украинское небо.

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Брати ви неба, діти Сонця.

У підкорювачів небес

В душі хай дзінко відгукнеться:

Сьогодні свято ВПС!

Вас вітаємо ми щиро!

"Спасибі" хочемо сказати,

Що ви, працюючи невпинно,

Взялися небо обороняти!

***

Грізні, як грім з небес,

Льотчики з ВПС,

Ескадрою дружно літають,

Державу охороняють,

Щоб рідній Україні,

Не бачити ворогів в помині!

***

Підкорювачам небес,

Усім, хто служить в ВПС,

Я бажаю безпеки в польотах,

І відваги в найвищих висотах.

Хай сім'я героїв зустрічає

З теплою вечерею та чаєм!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми в віршах!

Честь і слава вам герої неба,

За сміливість і відвагу, дякуємо вам!

***

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішень задачі,

Чудо-техніку щоб мали,

В небі високо літали!

***

Дякую усім пілотам,

І військовим літакам,

Хто воює за свободу,

Стереже повітря нам.

Ви України гордість!

Хай береже Господь,

Нехай вам буде легко.

Загрозу побороть.

Поздравление с Днем ВВС Украины в прозе и СМС

В День Военно-воздушных сил желаю защитникам украинского неба крепкого здоровья и успешного поражения всех враждебных целей. Пусть в каждом полете вас сопровождает ангел-хранитель!

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Поздравляю с днем Военно-воздушных сил и хочу пожелать вам чистого неба, светлых надежд, мира и безграничного счастья. Пусть судьба будет к вам благосклонна. Будьте здоровы и любимы!

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Спасибо за то, что оберегаешь нашу Украину и на земле, и в воздушном пространстве! Желаю мирного неба над головой, непреклонного здоровья и преодоления всех воздушных препятствий!

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Поздравляю с Днем Воздушных Сил ВСУ и желаю всегда обладать нужной информацией, всегда контролировать любую ситуацию, всегда знать верный курс успеха, всегда быть на высоте — высоте своего мастерства и мужества.

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С Днем Воздушных Сил Украины! Желаю, чтобы твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости иметь большое уважение.

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Легко ходить по земле, зная, что в небе тебя защищают надежные ребята из ВВС. Спасибо, что защищаешь каждого украинца и украинку. С Днем Воздушных Сил Украины!

***

Желаю, чтобы всегда ценилась честность, мужество и сила, желаю, чтобы твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости иметь большое уважение. С Днем Воздушных Сил Украины!

***

В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы мечты поднимались высоко к небесам. Желаю, чтобы все твои положительные качества были удостоены добрых дел от близких людей, улыбок от прохожих и Божьих благословений. С Днем ВВС!

С Днем ВВС Украины 2023 — поздравление в красивых и искренних открытках

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Поздравление с Днем ВВС Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Видеопоздравления с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины