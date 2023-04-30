День прикордонника: як влада привітала бійців з професійним святом

Українські прикордонники обходять кордон із собакою. Фото: ДПСУ

У день заснування Держприкордонслужби України, 30 квітня, відзначають День прикордонника. Це свято набуло особливого значення під час повномасштабної агресії РФ.

Новини.LIVE зібрали привітання для військових від української влади.

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Історія заснування свята

30 квітня День прикордонника відзначається з 2018 року, після відповідного указу президента України Петра Порошенка, який він підписав на честь сторіччя Прикордонної служби. В цей день у 1918 році українські війська біля станції Колпакова встановили свої символи на кордоні Української держави та Росії.

За часів СРСР День прикордонника відзначався 28 травня. Після проголошення Україною незалежності свято було перенесене на 4 листопада, але у 2003 році президент Леонід Кучма повернув попередню дату святкування.

Хто привітав бійців із професійним святом

З нагоди професійного свята прикордонників привітала українська влада. Представники уряду чи керівних посад відмітили мужність, хоробрість та непоборність бійців, які самовіддано воюють з російською ордою на передовій, а також забезпечують безпеку країни на різних ділянках кордону.

Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав українських прикордонників. Він подякував тим, хто, попри щоденні загрози, щоденні виклики і щоденну небезпеку, стоїть на варті наших рубежів

Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував у своїх соцмережах вітання для українських прикордонників

"Ви першими зустріли ворога, зараз тримаєте кордони і воюєте у найгарячіших точках проти російських найманців та регулярної армії. Ви — сила та мужність. Знаю, що ви першими візьмете на замок всі українські кордони", — написав Єрмак.

Сергій Наєв

До привітань долучився командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Міністерство внутрішніх справ

У відомстві наголосили, що завдяки їм ми щодня стаємо ближчими до нашої спільної мети — Перемоги! Їхньою силою духу захоплюється не лише Український народ, а й увесь світ. Захоплюються і цитують. Варто згадати про напутні слова прикордонника з острова Зміїний. Він, як і інші українські захисники, боронив нашу свободу, наш кордон.

"З часу повномасштабного вторгнення росії, за більш ніж рік кривавого терору, прикордонники разом з іншими українськими захисниками мужньо боронили Київ, Маріуполь, Харків, Суми, Чернігів, Херсон, брали участь у деокупації українських територій, продовжують перебувати на найбільш гарячих напрямках, де триває наша визвольна війна, захищають північний і південний напрямки. А Фортеця Бахмут, яку боронять і прикордонники, стала легендарною сторінкою із захисту України від рашистських загарбників", — сказали в МВС.

Українські прикордонники були, є і залишаються надійними захисниками України.

Максим Козицький

Своєю чергою, привітав українських прикордонників також голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"6992,982 км — загальна протяжність кордону нашої держави. Незалежної, єдиної, неподільної. Наші Героїчні прикордонники вдень та вночі стоять на лінії кордону й борються, щоб повернутись на ті межі, які тимчасово окупувала Росія", — наголосив Козицький.

Київська ОВА

"Сьогодні своє професійне свято відзначають українські прикордонники. Мужні герої, справжні титани, взірець витримки та патріотизму!" — доєднались до вітань в Київській ОВА.

Міністерство фінансів України

У відомстві подякували прикордонникам, які охороняють державний кордон України на суші, у небі та на морі.

"Сьогодні прикордонники України — це захисники держави від російських окупантів, величні воїни, які разом з українським народом відстоюють наше суверенне право на вільне та щасливе життя у незалежній Україні", — наголосили у Мінфіні.

Олександр Павлюк

Також вітальну листівку для прикордонників опублікував перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Нагадаємо, щорічно 25 березня в Україні відзначається професійне свято — День Служби безпеки України. Новини.LIVE зібрали підбірку привітань, як влада привітала силовиків із професійним святом.