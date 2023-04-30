День пограничника: как власть поздравила бойцов с профессиональным праздником

Украинские пограничники обходят границу с собакой. Фото: ГПСУ

В день основания Госпогранслужбы Украины, 30 апреля, отмечают День пограничника. Этот праздник приобрёл особое значение во время полномасштабной агрессии РФ.

Новини.LIVE собрали поздравления для военных от украинских властей.

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История основания празднования

30 апреля День пограничника отмечается с 2018 года после соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко, который он подписал в честь столетия Пограничной службы. В этот день в 1918 году украинские войска у станции Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства и России.

При СССР День пограничника отмечался 28 мая. После провозглашения независимостью Украины праздник был перенесен на 4 ноября, но в 2003 году президент Леонид Кучма вернул предыдущую дату празднования.

Кто поздравил бойцов с профессиональным праздником

По случаю профессионального праздника пограничников поздравили украинские власти. Представители правительства или руководящих должностей отметили мужество, храбрость и непреодолимость бойцов, которые самоотверженно воюют с российской ордой на передовой, а также обеспечивают безопасность страны на разных участках границы.

Руслан Стефанчук

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поздравил украинских пограничников. Он поблагодарил тех, кто, несмотря на ежедневные угрозы, ежедневные вызовы и ежедневную опасность, стоит на страже наших рубежей.

Сергей Наев

К поздравлениям присоединился командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Министерство внутренних дел

В ведомстве подчеркнули, что благодаря пограничникам мы ежедневно становимся ближе к нашей общей цели — Победы! Их силой духа восхищается не только украинский народ, но и весь мир. Увлекаются и цитируют. Стоит вспомнить о напутственных словах пограничника с острова Змеиный. Он, как и другие украинские защитники, защищал нашу свободу, нашу границу.

"Со времени полномасштабного вторжения России, за более чем год кровавого террора, пограничники вместе с другими украинскими защитниками мужественно защищали Киев, Мариуполь, Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, участвовали в деоккупации украинских территорий, продолжают находиться на наиболее горячих направлениях, где продолжается наша освободительная война защищают северное и южное направления. А Крепость Бахмут, которую защищают и пограничники, стала легендарной страницей по защите Украины от рашистских захватчиков", — сказали в МВД.

Украинские пограничники были, есть и остаются надежными защитниками Украины.

Максим Козицкий

В свою очередь поздравил украинских пограничников также председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"6992,982 км — общая протяженность границы нашего государства. Независимого, единого, неделимого. Наши Героические пограничники днем и ночью стоят на линии границы и борются, чтобы вернуться на границы, которые временно оккупировала Россия", — подчеркнул Козицкий.

Киевская ОВА

"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают украинские пограничники. Мужественные герои, настоящие титаны, образец выдержки и патриотизма!" — присоединились к поздравлениям в Киевской ОВА.

Министерство финансов Украины

В ведомстве поблагодарили пограничников, охраняющих государственную границу Украины на суше, в небе и на море.

"Сегодня пограничники Украины — это защитники государства от российских оккупантов, величественные воины, которые вместе с украинским народом отстаивают наше суверенное право на свободную и счастливую жизнь в независимой Украине", — отметили в Минфине.

Александр Павлюк

Также поздравительная открытка для пограничников опубликована первым заместителем Министра обороны Украины Александром Павлюком.

Напомним, ежегодно 25 марта в Украине отмечается профессиональный праздник — День Службы безопасности Украины. НовиниIVE собрали подборку поздравлений, как власти поздравили силовиков с профессиональным праздником.