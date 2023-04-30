День пограничника: как власть поздравила бойцов с профессиональным праздником
В день основания Госпогранслужбы Украины, 30 апреля, отмечают День пограничника. Этот праздник приобрёл особое значение во время полномасштабной агрессии РФ.
Новини.LIVE собрали поздравления для военных от украинских властей.
История основания празднования
30 апреля День пограничника отмечается с 2018 года после соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко, который он подписал в честь столетия Пограничной службы. В этот день в 1918 году украинские войска у станции Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства и России.
При СССР День пограничника отмечался 28 мая. После провозглашения независимостью Украины праздник был перенесен на 4 ноября, но в 2003 году президент Леонид Кучма вернул предыдущую дату празднования.
Кто поздравил бойцов с профессиональным праздником
По случаю профессионального праздника пограничников поздравили украинские власти. Представители правительства или руководящих должностей отметили мужество, храбрость и непреодолимость бойцов, которые самоотверженно воюют с российской ордой на передовой, а также обеспечивают безопасность страны на разных участках границы.
Руслан Стефанчук
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поздравил украинских пограничников. Он поблагодарил тех, кто, несмотря на ежедневные угрозы, ежедневные вызовы и ежедневную опасность, стоит на страже наших рубежей.
Сергей Наев
К поздравлениям присоединился командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Министерство внутренних дел
В ведомстве подчеркнули, что благодаря пограничникам мы ежедневно становимся ближе к нашей общей цели — Победы! Их силой духа восхищается не только украинский народ, но и весь мир. Увлекаются и цитируют. Стоит вспомнить о напутственных словах пограничника с острова Змеиный. Он, как и другие украинские защитники, защищал нашу свободу, нашу границу.
"Со времени полномасштабного вторжения России, за более чем год кровавого террора, пограничники вместе с другими украинскими защитниками мужественно защищали Киев, Мариуполь, Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, участвовали в деоккупации украинских территорий, продолжают находиться на наиболее горячих направлениях, где продолжается наша освободительная война защищают северное и южное направления. А Крепость Бахмут, которую защищают и пограничники, стала легендарной страницей по защите Украины от рашистских захватчиков", — сказали в МВД.
Украинские пограничники были, есть и остаются надежными защитниками Украины.
Максим Козицкий
В свою очередь поздравил украинских пограничников также председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
"6992,982 км — общая протяженность границы нашего государства. Независимого, единого, неделимого. Наши Героические пограничники днем и ночью стоят на линии границы и борются, чтобы вернуться на границы, которые временно оккупировала Россия", — подчеркнул Козицкий.
Киевская ОВА
"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают украинские пограничники. Мужественные герои, настоящие титаны, образец выдержки и патриотизма!" — присоединились к поздравлениям в Киевской ОВА.
Министерство финансов Украины
В ведомстве поблагодарили пограничников, охраняющих государственную границу Украины на суше, в небе и на море.
"Сегодня пограничники Украины — это защитники государства от российских оккупантов, величественные воины, которые вместе с украинским народом отстаивают наше суверенное право на свободную и счастливую жизнь в независимой Украине", — отметили в Минфине.
Александр Павлюк
Также поздравительная открытка для пограничников опубликована первым заместителем Министра обороны Украины Александром Павлюком.
Напомним, ежегодно 25 марта в Украине отмечается профессиональный праздник — День Службы безопасности Украины. НовиниIVE собрали подборку поздравлений, как власти поздравили силовиков с профессиональным праздником.