З Днем територіальної оборони — сильні привітання у прозі, віршах та листівках

День територіальної оборони України 2023: сильні привітання для мужніх воїнів
Цієї неділі, 1 жовтня, Україна відзначає День територіальної оборони. Сьогодні, як ніколи, важливо привітати мужніх захисників та захисниць, які захищають рідну країну від агресора та сказати їм слова подяки.
Тож Новини.LIVE зібрали найкращі привітання у прозі, віршах та листівках до свята.
День тероборони 2023 — привітання у прозі
У цей важливий день хочу побажати тобі вірно й гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо йти вперед до перемоги. З Днем територіальної оборони України!
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Сьогодні свято у найсміливішого чоловіка. Ти справжній захисник своєї сім'ї та держави! Нехай поруч з тобою завжди буде удача, а сили ніколи не вичерпуються. З Днем територіальної оборони!
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У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.
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У це велике свято бажаю успіхів у всіх справах, щоб міцно стояв на кордоні. Нехай озброєння буде потужним, але щоб не довелося ним користуватися. Миру і добра, щастя і процвітання. З Днем територіальної оборони України!
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Вітаємо чудову людину, яка обрала у своєму житті дуже важливу професію — захисник Батьківщини. Бажаємо, щоб жоден ворог не поставив під загрозу спокій і мир в нашій країні, щоб ваші надійні руки ніколи не запахли порохом війни. Бажаємо миру і спокою в душі, повної гармонії в серці та величезного добра в житті. Нехай здоров'я ніколи не підводить, а сили ніколи не вичерпуються. Зі святом!
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Чудового військового, чудову людину вітаю з Днем ТРО. Бажаю бути міцним духом і добрим душею, відмінного здоров'я і бравої удачі. Бажаю залишатися завжди щасливою людиною та успішно втілювати свої мрії в реальність.
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Нехай в твоїй душі завжди будуть сили, енергія і хоробрість! З Днем територіальної оборони України!
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Бажаю міцного здоров'я, підкорення нових вершин і просування у військовій кар'єрі! Нехай всі цілі будуть досяжні, адже тебе чекають великі можливості та райдужні перспективи! З Днем територіальної оборони України!
Гарні привітання з Днем територіальної оборони України у віршах
Ви надія наша і опора,
Гідність волелюбних козаків.
Пращурів висока непокора
У серцях сміливих вояків!
Дух козацький вірний і звитяжний
Додавав вам сили і відваги.
Воїни і лицарі ви справжні,
Вам вклонились синьочолі стяги!
***
Україна — могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов’їна,
Щоби горя не знали до скону.
Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарнеє небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.
Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили.
***
Як фенікс, відродилися ви знову,
На захист України стали гордо.
Ви подолали заколоти й змову.
Закрили шлях загарбникам і ордам!
Ви незалежність нашу зберегли,
Ви клятвою освячуєте стяг,
Щоб вороги ніколи не змогли
Здолати вашу відданість присязі.
Хай буде мужнім досвід ваш і біль.
Бо втрати незагоїть час і ліки.
А на столі щоденно хліб і сіль,
Як символ нескореності навіки!
Привітання з Днем територіальної оборони 2023 у красивих листівках
Відеопривітання з Днем ТРО
Нагадаємо, раніше ми публікували щирі та світлі привітання з Днем захисників та захисниць України у листівках до 1 жовтня.
Також ми ділилися красивими та теплими привітаннями з Днем вчителя.