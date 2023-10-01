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День територіальної оборони України 2023: сильні привітання для мужніх воїнів

1 жовтня 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем територіальної оборони — сильні привітання у прозі, віршах та листівках
Денис Семирог-Орлик, керівник ГО "Територіальна оборона столиці". Фото: cs.detector.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цієї неділі, 1 жовтня, Україна відзначає День територіальної оборони. Сьогодні, як ніколи, важливо привітати мужніх захисників та захисниць, які захищають рідну країну від агресора та сказати їм слова подяки.

Тож Новини.LIVE зібрали найкращі привітання у прозі, віршах та листівках до свята.

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День тероборони 2023 — привітання у прозі

У цей важливий день хочу побажати тобі вірно й гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо йти вперед до перемоги. З Днем територіальної оборони України!

***

Сьогодні свято у найсміливішого чоловіка. Ти справжній захисник своєї сім'ї та держави! Нехай поруч з тобою завжди буде удача, а сили ніколи не вичерпуються. З Днем територіальної оборони!

***

У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.

***

У це велике свято бажаю успіхів у всіх справах, щоб міцно стояв на кордоні. Нехай озброєння буде потужним, але щоб не довелося ним користуватися. Миру і добра, щастя і процвітання. З Днем територіальної оборони України!

***

Вітаємо чудову людину, яка обрала у своєму житті дуже важливу професію — захисник Батьківщини. Бажаємо, щоб жоден ворог не поставив під загрозу спокій і мир в нашій країні, щоб ваші надійні руки ніколи не запахли порохом війни. Бажаємо миру і спокою в душі, повної гармонії в серці та величезного добра в житті. Нехай здоров'я ніколи не підводить, а сили ніколи не вичерпуються. Зі святом!

***

Чудового військового, чудову людину вітаю з Днем ТРО. Бажаю бути міцним духом і добрим душею, відмінного здоров'я і бравої удачі. Бажаю залишатися завжди щасливою людиною та успішно втілювати свої мрії в реальність.

***

Нехай в твоїй душі завжди будуть сили, енергія і хоробрість! З Днем територіальної оборони України! 

***

Бажаю міцного здоров'я, підкорення нових вершин і просування у військовій кар'єрі! Нехай всі цілі будуть досяжні, адже тебе чекають великі можливості та райдужні перспективи! З Днем територіальної оборони України! 

Гарні привітання з Днем територіальної оборони України у віршах 

Ви надія наша і опора,
Гідність волелюбних козаків.
Пращурів висока непокора
У серцях сміливих вояків!
Дух козацький вірний і звитяжний
Додавав вам сили і відваги.
Воїни і лицарі ви справжні,
Вам вклонились синьочолі стяги!

***

Україна — могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов’їна,
Щоби горя не знали до скону.
Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарнеє небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.
Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили.

***

Як фенікс, відродилися ви знову,
На захист України стали гордо.
Ви подолали заколоти й змову.
Закрили шлях загарбникам і ордам!
Ви незалежність нашу зберегли,
Ви клятвою освячуєте стяг,
Щоб вороги ніколи не змогли
Здолати вашу відданість присязі.
Хай буде мужнім досвід ваш і біль.
Бо втрати незагоїть час і ліки.
А на столі щоденно хліб і сіль,
Як символ нескореності навіки!

Привітання з Днем територіальної оборони 2023 у красивих листівках

Привітання з Днем територіальної оборони 2023 у красивих листівках
Привітання з Днем територіальної оборони 2023. Фото: Новини.LIVE
З Днем територіальної оборони України 2023: красиві листівки
Привітання з Днем територіальної оборони 2023. Фото: Новини.LIVE
З Днем територіальної оборони: привітання
Привітання з Днем територіальної оборони 2023. Фото: Новини.LIVE
День тероборони 2023 — привітання
Привітання з Днем територіальної оборони 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ТРО

 

Нагадаємо, раніше ми публікували щирі та світлі привітання з Днем захисників та захисниць України у листівках до 1 жовтня. 

Також ми ділилися красивими та теплими привітаннями з Днем вчителя

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