З Днем територіальної оборони — сильні привітання у прозі, віршах та листівках

Денис Семирог-Орлик, керівник ГО "Територіальна оборона столиці". Фото: cs.detector.media

Цієї неділі, 1 жовтня, Україна відзначає День територіальної оборони. Сьогодні, як ніколи, важливо привітати мужніх захисників та захисниць, які захищають рідну країну від агресора та сказати їм слова подяки.

Тож Новини.LIVE зібрали найкращі привітання у прозі, віршах та листівках до свята.

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У цей важливий день хочу побажати тобі вірно й гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо йти вперед до перемоги. З Днем територіальної оборони України!

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Сьогодні свято у найсміливішого чоловіка. Ти справжній захисник своєї сім'ї та держави! Нехай поруч з тобою завжди буде удача, а сили ніколи не вичерпуються. З Днем територіальної оборони!

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У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.

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У це велике свято бажаю успіхів у всіх справах, щоб міцно стояв на кордоні. Нехай озброєння буде потужним, але щоб не довелося ним користуватися. Миру і добра, щастя і процвітання. З Днем територіальної оборони України!

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Вітаємо чудову людину, яка обрала у своєму житті дуже важливу професію — захисник Батьківщини. Бажаємо, щоб жоден ворог не поставив під загрозу спокій і мир в нашій країні, щоб ваші надійні руки ніколи не запахли порохом війни. Бажаємо миру і спокою в душі, повної гармонії в серці та величезного добра в житті. Нехай здоров'я ніколи не підводить, а сили ніколи не вичерпуються. Зі святом!

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Чудового військового, чудову людину вітаю з Днем ТРО. Бажаю бути міцним духом і добрим душею, відмінного здоров'я і бравої удачі. Бажаю залишатися завжди щасливою людиною та успішно втілювати свої мрії в реальність.

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Нехай в твоїй душі завжди будуть сили, енергія і хоробрість! З Днем територіальної оборони України!

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Бажаю міцного здоров'я, підкорення нових вершин і просування у військовій кар'єрі! Нехай всі цілі будуть досяжні, адже тебе чекають великі можливості та райдужні перспективи! З Днем територіальної оборони України!

Гарні привітання з Днем територіальної оборони України у віршах

Ви надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

***

Україна — могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов’їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

***

Як фенікс, відродилися ви знову,

На захист України стали гордо.

Ви подолали заколоти й змову.

Закрили шлях загарбникам і ордам!

Ви незалежність нашу зберегли,

Ви клятвою освячуєте стяг,

Щоб вороги ніколи не змогли

Здолати вашу відданість присязі.

Хай буде мужнім досвід ваш і біль.

Бо втрати незагоїть час і ліки.

А на столі щоденно хліб і сіль,

Як символ нескореності навіки!

Привітання з Днем територіальної оборони 2023 у красивих листівках

Привітання з Днем територіальної оборони 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем територіальної оборони 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем територіальної оборони 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем територіальної оборони 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ТРО

Нагадаємо, раніше ми публікували щирі та світлі привітання з Днем захисників та захисниць України у листівках до 1 жовтня.

Також ми ділилися красивими та теплими привітаннями з Днем вчителя.